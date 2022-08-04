«Откупори шампанского бутылочку»: Главархив — о производстве шампанского

4 августа отмечается День рождения шампанского. Во второй половине XIX века в России широко распространилась мода на искусственно газированные напитки — от минеральных и фруктовых вод до шампанского. Пожалуй, самого известного и популярного сорта вина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Первое природно газированное шампанское в России стали производить еще в начале XIX века в Крыму из местного винограда. Называлось такое вино по-разному — пенистое, игристое, шипучее. К середине века известность получило крымское шампанское Ай-Даниль, но из-за Крымской войны местные предприятия были закрыты и технологии утеряны. Так что с 1860-х годов производили в основном искусственно газированные игристые вина в крупных городах, например, в Москве. Вино изготавливалось из привозного отечественного сырья, как правило, с крымских виноградников. Документы о производстве игристых вин, которые стали называть «русским шампанским», сохранились в Главархиве Москвы.

Видео дня

"Уже с 1860-х годов в Москве широко развилось изготовление искусственно газированных шипучих напитков — содовой воды, минеральной воды разных сортов, фруктовых вод. Поскольку аппараты для выработки углекислого газа годились и для алкогольных напитков, их использовали и для производства шампанского",

— рассказали в ведомстве.

Крупнейшим производителем таких напитков в Москве был потомственный почётный гражданин Николай Петрович Ланин — представитель старинного купеческого рода. Пожалуй, мало кто мог конкурировать с ним в масштабах изготовления искусственных минеральных и фруктовых вод, шипучего вина. С 1863 года его заведение вырабатывало большое количество безалкогольных напитков. Вместе с ними Николай Петрович наладил и производство получившего широкую известность «Русского шампанского Императорского», не считая белых и красных вин. Как следует из сохранившихся архивных документов, производил алкоголь Ланин легально получил в 1860 году разрешение Министерства финансов на свободную продажу пенистого вина собственного изготовления.

Конечно, качество ланинского шампанского было не очень высоким, зато оно было дешевле, чем иностранные и некоторые отечественные вина. Это обеспечивало его популярность, несмотря на последствия употребления. Владимир Гиляровский писал, что «от ланинского Редерера (марка французского шампанского) трещит и пухнет голова!»

Но в 1885 году грянул гром. Согласно архивным документам, заведение Николая Ланина попыталась закрыть московская полиция по результатам негласного дознания. В ходе разбирательства выяснилось, что Ланин не имеет разрешения на производство шампанского в своем заведении минеральных вод, которое обосновалось на Софийской набережной в его собственном доме. Сам Ланин в сентябре 1885 года в заявлении писал, что «фабрики шампанского вина я не имею и никогда разрешения на открытие таковой я не просил», а также, что выделку его не производит. Но он не предвидел последствий. На основании его заявления было решено, что шампанское делалось незаконно, а Ланин и его заведение не заслуживают доверия. Исполняющий обязанности московского генерал-губернатора московский губернатор Перфильев постановил производство закрыть вообще.

Вот тут Николай Ланин встрепенулся. Направленному к нему приставу Первого участка Пятницкой части он заявил, что закрываться отказывается и предъявил старое разрешение от 1860 года. После длительной переписки московского обер-полицмейстера с московским генерал-губернатором и Министерством финансов в ноябре 1885 года специальным уведомлением Департамент торговли и мануфактур министерства подтвердил разрешение Ланину производить выделку русского шампанского вина. Как во всех других разрешениях, выдаваемых винным фабрикантам, Ланину предписывалось не примешивать в вино каких-либо вредных для здоровья добавок, «в особенности металлических или других сильнодействующих веществ», а также обозначать на этикетках бутылок фамилию производителя. Русское шампанское Ланина получило право на дальнейшее существование.

"Но конкуренция нарастала. Благодаря популярности игристого вина в Москве все больше фабрикантов, выпускавших газированные напитки, хотели производить и шампанское. Из сохранившихся архивных документов известно, что только в 1880-е годы разрешение получили потомственный почетный гражданин Константин Скуратов, аптекарь Иван Квирин-Хлевинский, московская купчиха Щенкова и многие другие",

— добавили в Главархиве Москвы.

В июне 1885 года разрешение на производство в Москве шампанского из винограда с собственных крымских виноградников получил князь Лев Голицын — один из самых заметных людей в истории русского виноделия (эти документы также сохранились в Главархиве Москвы). Благодаря Голицыну начался новый этап в производстве не только искусственно газированного, но и настоящего шампанского в России. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже шампанское Льва Голицына «Новый свет» тиража 1899 года получило Кубок Гран-при.