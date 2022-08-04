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2 часа назад

Ученые выяснили, что вулкан Тонга отправил в атмосферу 146 миллионов тонн воды

Газета.Ru

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай выбросило в атмосферу огромное количество водяного пара. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Вулкан Тонга отправил в атмосферу 146 млн тонн воды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Выяснилось, что вулкан отправил в стратосферу около 146 тераграммов (триллионов граммов) на высоты от 12 до 53 километров. Это равно десяти процентом от общей массы воды в атмосфере, и в четыре раза больше, чем выбросило извержение вулкана Пинатубо в 1991 году на Филиппинах. Этот факт удалось обнаружить путем исследования теплового микроволнового излучения верхних слоев атмосферы с помощью прибора Microwave Limb Sounder на спутнике Aura. Зафиксированные показатели были столь удивительны, что ученые не сразу им поверили.

"Нам пришлось тщательно проверить все измерения в шлейфе, чтобы убедиться, что они заслуживают доверия",

- прокомментировал один из них.

Водяной пар - парниковый газ, и ученые подозревают, что вулкан окажет значительное влияние на глобальное потепление. Извержение вулкана Тонга произошло в январе 2022 года. Оно было столь мощным, что в московском регионе зафиксировали не менее шести волн "эха" от него, причем часть из них - с помощью любительских барометров.

Подробно о том, какие волны накрыли Москву от полинезийского вулкана, можно прочитать в материале "Газеты.Ru".

Истории,NASA,
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