Дешевые тапки спасли женщине жизнь после удара током

Согласно материалу, 36-летняя Керри Тэттерсли пылесосила газон с искусственной травой на заднем дворе и, завершив уборку, направилась к удлинителю, чтобы выключить его из розетки. В этот момент женщину ударило током и отбросило к стене, расположенной позади.

По словам пострадавшей, она убежала на кухню, мучаясь от боли и одышки, и вызвала службу неотложной медицинской помощи. В больнице врачи установили, что удар током повредил нерв в ее руке. Кроме того, медики заявили, что резиновые тапки спасли пациентке жизнь. Выяснилось, что обувь стала изолятором, который не позволил электрическому заряду достичь земли через тело женщины.