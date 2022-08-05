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3 часа назад

Древний Храм Солнца с хранилищем пива нашли под Каиром в Египте

Мир24

Египетские археологи раскопали остатки 4500-летнего храма, посвященного богу Солнца Ра. Он находился в 20 километрах от современной границы Каира, сообщает Live Science.

Древний Храм Солнца с хранилищем пива нашли под Каиром
Фото: Мир24Мир24

Исследования показали, что храм возвели во времена Пятой династии (примерно с 2465 по 2323 год до н.э.). В этот период культ Солнца достиг наивысшего расцвета в Древнем Египте.

В более позднюю эпоху Ра слился с Амоном – верховным божеством Луксора (Фив). Культу Амона-Ра поклонялись в течение полутора тысяч лет, прежде чем в Египте в принципе исчезла традиция многобожия.

Недавно открытый Храм Солнца был построен из сырцового кирпича, достигал не менее 60 метров в длину и 20 в ширину. Он включал Г-образный входной портик, комнаты для проведения ритуалов, складские помещения и внутренний дворик.

«Все стены этого здания были оштукатурены в черно-белых тонах, также видны многочисленные следы покраски в красный и синий цвета»,

– отметили археологи.

Ученые пришли к выводу, что храм могли разрушить еще до того, как строительство было окончательно завершено. Затем на этом месте возвели новое культовое сооружение – Храм солнца из камня для фараона по имени Ниусерре (около 2420 г. до н.э. – 2389 г. до н.э.). При этом строители воспользовались старым фундаментом.

Археологи обнаружили два хранилища артефактов. В одном из них сохранились многочисленные кувшины для пива, в другом – печати фараонов, в том числе пятой и шестой династий.

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