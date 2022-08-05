Чем опасна утечка копии паспорта в Сеть

Сохранность личных данных в современном мире цифровых технологий – большая проблема. Мошенники не дремлют и с каждым разом совершенствуют методы обмана. Нужно быть начеку и тщательно следить за своими персональными данными. Особенно за паспортом. Утечка в Сеть даже его копии может привести к печальным последствиям, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

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«В нашей практике чаще всего встречается, что на человека «вешают» кредит, оформляют организацию. Есть случаи, связанные с риелторской практикой. Иногда на человека открывают счет, который он не планировал открывать», – сказала эксперт.

Специалист озвучила несколько способов сохранить личные данные в безопасности. Для начала нужно во всех своих аккаунтах установить двухфакторную аутентификацию. Также нельзя пересылать по просьбе незнакомого человека и даже знакомого свои документы в мессенджерах. Важно научиться внимательно относиться к пользовательским соглашениям, которые приходится подписывать.

Кроме того, необходимо следить за сохранностью не только паспортных, но и других данных – СНИЛС, ОМС и прочего, подчеркнула Лазарева. Если данные все же «утекли» в Сеть, то лучше всего поменять документы, заключила она.