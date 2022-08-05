Чем опасна утечка копии паспорта в Сеть

Сохранность личных данных в современном мире цифровых технологий – большая проблема. Мошенники не дремлют и с каждым разом совершенствуют методы обмана. Нужно быть начеку и тщательно следить за своими персональными данными. Особенно за паспортом. Утечка в Сеть даже его копии может привести к печальным последствиям, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.
«В нашей практике чаще всего встречается, что на человека «вешают» кредит, оформляют организацию. Есть случаи, связанные с риелторской практикой. Иногда на человека открывают счет, который он не планировал открывать», – сказала эксперт.
Специалист озвучила несколько способов сохранить личные данные в безопасности. Для начала нужно во всех своих аккаунтах установить двухфакторную аутентификацию. Также нельзя пересылать по просьбе незнакомого человека и даже знакомого свои документы в мессенджерах. Важно научиться внимательно относиться к пользовательским соглашениям, которые приходится подписывать.
Кроме того, необходимо следить за сохранностью не только паспортных, но и других данных – СНИЛС, ОМС и прочего, подчеркнула Лазарева. Если данные все же «утекли» в Сеть, то лучше всего поменять документы, заключила она.
Ранее сообщалось, что за последние три месяца 70% жителей России сталкивались с телефонным мошенничеством. Оказалось, чтобы защититься от нежелательных звонков, треть респондентов не отвечает на вызовы с незнакомых номеров, еще треть участников опроса признались, что пользуются приложениями с определителем номера.