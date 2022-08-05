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2 часа назад

Найдены девятиметровые окаменелые останки мозазавра

Lenta.ru

Палеонтологи Музея природы и науки Перо нашли окаменелые останки девятиметрового мозазавра на севере Техаса, США. Об этом сообщает издание The Dallas Morning News.

Найдены девятиметровые окаменелые останки мозазавра
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Часть позвоночника древней рептилии ученые заметили недалеко от реки Неорт-Сер — она торчала прямо из породы. Дальнейшие раскопки позволили обнаружить окаменелый череп, нижнюю челюсть и часть позвонков. Пока что работы еще не закончены, специалисты хотят вернуться на место осенью, чтобы продолжить выкапывать останки.

Указанные животные жили в меловой период вместе с динозаврами, однако к ним не относились. Мезозавры были крупными плотоядными ящерицами, а их потомками являются современные змеи и вараны.

В июле был найден новый вид хищных динозавров с маленькими и короткими передними лапами, напоминающими «ручки» тираннозавра.

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