Джонни Деппа обвинили в краже стихотворений заключенного

Американского актера и певца Джонни Деппа и британского гитариста Джеффа Бека обвинили в краже стихотворений Слима Уилсона. Мужчина отбывал заключание за убийство и вооруженное ограбление в 1960-х годах. Об этом сообщает Rolling Stone.
Фольклорист по имени Брюс Джексон выпустил сборник стихотворений Уилсона в 1974 году. Позже он обнаружил, что стихи автора появились в песне Sad Motherfuckin' Parade, которая вошла в альбом.
Депп и Бек даже не упомянули имя автора стихотворений, хотя песня содержит всего несколько оригинальных строк, а в остальном полностью копирует другого автора.
«Единственные две строчки, которые я смог найти во всем произведении, написанные [Деппом и Беком], — это "Большой ублюдок" и "Спусти его до моего уровня". Все остальное — из работ Слима, представленных в моей книге. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я публикую материалы уже 50 лет, и это первый раз, когда кто-то скопировал стихотворения и опубликовал их под своим именем», — сообщил Джексон.
Представители Деппа и Бека ситуацию никак не прокомментировали.
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