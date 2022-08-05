Джонни Деппа обвинили в краже стихотворений заключенного

«Единственные две строчки, которые я смог найти во всем произведении, написанные [Деппом и Беком], — это "Большой ублюдок" и "Спусти его до моего уровня". Все остальное — из работ Слима, представленных в моей книге. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я публикую материалы уже 50 лет, и это первый раз, когда кто-то скопировал стихотворения и опубликовал их под своим именем», — сообщил Джексон.