День Трофима Бессонника: что нельзя делать 5 августа

5 августа православные верующие чтят память Трофима и Феофила, а также еще 13 святых мучеников. В народе этот день прозвали Трофимов день, калинник-малинник или день Трофима Бессонника.

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Бессонник – потому что в этот день предки выходили на работы еще до рассвета и очень активно трудились в течение всего дня.

Калинник-малинник – потому что в этот день отмечали одноименный праздник, в который было принято готовить десертные пироги с ягодами. Существовало поверье: тот, кому досталась в первом кусочке малина, будет счастлив в любви, а тот, кому калина – испытает в романтических отношениях страдания.

5 августа наши предки советовали всем девушкам умываться с калиной, дабы обрести счастье в личной жизни. В этот день считалось очень хорошим знаком жениться или свататься – это сулило долгую и счастливую семейную жизнь молодым.

Трофимов день также отлично подходит для выполнения трудной работы, тк считалось, что сегодня с особой легкостью должны осуществляться все поставленные цели.

Запрещено было 5 августа срубать ветки калины, бездельничать и откладывать работу на потом. Также дурным знаком было ходить холостому мужчине в лес – поверья гласили, что такого могут приворожить русалки и увести за собой.

Не стоило в этот день и проявлять жадность, ругаться с кем-то или отказывать в содействии, в противном же случае можно было ждать финансовых проблем в будущем.

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