Зачем в Корее сотрудников заставляют ложиться в гробы

Традиции жителей Азии нередко вводят в ступор европейцев и американцев. И обычаи корейцев – не исключение. Один из них и вовсе способен шокировать. Догадывались ли вы о том, что работники в Южной Корее нередко добровольно ложатся в гроб? Подробнее об этом странном ритуале – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Кислота и сладость" Кадр из фильма "Кислота и сладость"

Южная Корея входит в лидирующую десятку стран по числу самоубийств – это является проблемой национального масштаба. Довольно часто человек решает покончить с собой из-за чрезмерного стресса на работе, который провоцирует депрессию и другие психические расстройства. Чтобы снизить число самоубийств корейские работодатели разработали необычную практику – они устраивают коллективные "похороны".

Работники надевают белые халаты, пишут прощальные письма своей семье, а после этого ложатся в деревянные гробы. Вдобавок к этому, каждый сотрудник прикладывает к груди свою фотографию, перевязанную черной лентой.

Затем Ангел Смерти – человек, который проводит ритуал – захлопывает крышки гробов, после чего сотрудники еще какое-то время лежат в гробах, слушая успокаивающую музыку и размышляя о смысле жизни.

Данный ритуал должен помочь корейцам осознать важность своего существования. Оказавшись в гробу, многие из них действительно пересматривают свою жизнь. Более того, те, у кого были суицидальные мысли, могут внезапно для себя осознать, что на самом деле не хотят умирать, что у них еще много планов, которые хочется осуществить, и они не могут так жестоко обойтись со своими близкими.