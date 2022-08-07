Самая счастливая страна: необычные привычки финнов

Финляндию регулярно признают самой счастливой страной в мире. В этом году она возглавляла список в пятый раз подряд. Индекс счастья зависит от продолжительности жизни, социальной поддержки, уровне коррупции и другим параметрам. Финны отличаются от других наций, и у них тоже есть свои привычки, непонятные другим народам. Возможно, именно они делают их такими счастливыми. О необычных привычках финнов — в материале “Рамблера”.

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Мытье ковров на озере

Если вы решите отдохнуть на одном из многочисленных озер в Финляндии, есть риск встретить сразу несколько семей, которые приехали к нему намывать ковры. Это — давняя финская традиция. Конечно же, у них есть пылесосы и специальные моющие средств, но с помощью такого ритуала они расслабляются и встречаются всей семьей, обсуждают насущные проблемы. Таким способом ковры мою всего раз в год, выезжая на озера летом.

День неудач

В стране существует культ успеха, и все финны постоянно делятся своими достижениями с семьей, друзьями и знакомыми. Из-за этого у других людей с меньшим количеством достижений может появиться чувство неполноценности, а кого-то даже выявляют депрессию. Чтобы снизить градус и давление общества, в Финляндии был учрежден праздник — День неудач. С его помощью людям хотят показать, что жизнь у всех состоит из взлетов и падений, а неудачи — это нормально. В рамках дня неудач публичные люди рассказывают о своих провалах по телевидению, в социальных сетях и на других площадках, чтобы все жители получали, что они — не одни.

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