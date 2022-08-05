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1 час назад

Собака и селезень стали друзьями и отказались общаться с сородичами

Lenta.ru

Селезень в американском городе Брокен-Эрроу, штат Оклахома, подружился с собакой и отказался общаться с сородичами, в том числе купленной для него самкой. Об этом сообщает The Mirror.

Селезень подружился с собакой и отказался общаться с сородичами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собака породы ньюфаундленд по кличке Свен и селезень по кличке Олаф с детства были лучшими друзьями. Их 33-летняя владелица Джесси Валье рассказала, что животные настолько неразлучны, что отказываются от какого-либо общения с представителями собственного вида.

Женщина взяла питомцев с разницей в месяц. Она любит вспоминать момент их первой встречи.

«Я звала Свена в саду, и когда он не пришел на мой зов, я пошла его искать и обнаружила, что он плавает в бассейне вместе с Олафом», — пояснила женщина.

С тех пор животные стали лучшими друзьями и все делают вместе, от шопинга до прогулок на закате и купания в бассейне.

Валье взяла Олафа вместе с несколькими другими утками, но остальные птицы погибли в результате нападения койота. Поэтому Олаф принял Свена за своего сородича, и теперь не отходит от него. Валье нашла для Олафа утку, но тот от нее убегает.

«Две недели он боялся ее и бежал к Свену, так как не знал, что еще делать. Он точно думает, что он — собака, и более заинтересован в общении со Свеном, чем со своей подругой», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что на ферме в австралийском городе Блайнд Байт, штат Виктория, самоед-спасатель подружился с осиротевшими телятами и стал их опекать. Он играет с ними, и всегда очень нежно, поскольку знает, что он немного больше, чем они.

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