Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Как определить, что ваша собака умнее других

Ferra.ru

Многие владельцы собак считают, что их питомцы одарены, но на самом деле лишь немногие собаки достаточно сообразительны, чтобы, например, помнить несколько названий предметов. Новое исследование учёных из Университета имени Лоранда Этвёша показало, как распознать таких псов.

Как определить, что ваша собака умнее других
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно результатам исследования, есть одна ключевая черта личности, которая отличает одарённых собак от обычных — игривость. Учёные для новой работы попросили владельцев 21 умного пса заполнить анкету о характере питомца. Затем анкеты сравнивались с теми, что заполнили владельцы 144 типичных собак. Исследование изучало только животных породы бордер-колли, потому что именно среди них чаще встречаются умные псы.

Оказалось, что хотя бордер-колли от природы очень игривы, одарённые собаки были ещё более игривыми.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители