Как определить, что ваша собака умнее других

Многие владельцы собак считают, что их питомцы одарены, но на самом деле лишь немногие собаки достаточно сообразительны, чтобы, например, помнить несколько названий предметов. Новое исследование учёных из Университета имени Лоранда Этвёша показало, как распознать таких псов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно результатам исследования, есть одна ключевая черта личности, которая отличает одарённых собак от обычных — игривость. Учёные для новой работы попросили владельцев 21 умного пса заполнить анкету о характере питомца. Затем анкеты сравнивались с теми, что заполнили владельцы 144 типичных собак. Исследование изучало только животных породы бордер-колли, потому что именно среди них чаще встречаются умные псы.