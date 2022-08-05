Мясо крокодила и навоз: как лечились древние римляне

Медицина начала стремительно развиваться не так давно. Что уж говорить о медицинских практиках, которые применялись в Древнем Риме. Очевидно, пользы от них почти не было – скорее вред. Но от того еще интереснее вспомнить, к каким хитростям прибегали люди прошлого в попытках вылечить ту или иную болезнь.

Фото: Robert A. Thom Robert A. Thom

Подробнее о странных лекарствах древних римлян – в материале "Рамблера".

Мясо крокодила против прыщей

От высыпаний на лице люди страдали во все времена, но у жителей Древнего Рима не было чудодейственных кремов и уж тем более эффективных косметологических процедур, поэтому они прибегали к подручным средствам. В частности, протирали кожу рубленым мясом крокодила с кипрским маслом. Считалось, что этот лайфхак не только победит угри, но и избавит от веснушек.

Коровий навоз от бородавок

К счастью для римлян, чтобы избавиться от бородавок, не нужно было протираться коровьим навозом. Медики рекомендовали следующее: сухой коровий навоз смешать с мышиным пометом или лебединым жиром, а затем сжечь эту массу. Затем подышать дымом и вуаля – бородавок как ни бывало.

Гениталии лисы против головной боли