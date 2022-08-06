Ученые создали светящихся в темноте собак

Новый метод редактирования генов может устранить мутации, вызывающие заболевания у собак. Он может даже клонировать отдельных собак. Но у тестовых образцов есть небольшой побочный эффект – они светятся в ультрафиолетовом диапазоне, но так и было задумано.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В Южной Корее две собаки породы бигль родились с использованием клонированных клеток кожи, модифицированных с помощью метода редактирования генов CRISPR. Раньше для создания собак, обработанных CRISPR, использовались модифицированные оплодотворенные яйцеклетки. Теперь же впервые основой послужили клонированные клетки кожи.

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Многие породистые собаки несут в своей ДНК мутации, вызывающие заболевания. С помощью редактирования генов их можно устранить, не затрагивая других признаков. Редактирование ДНК с помощью клонирования подходит для этого больше, чем адаптация оплодотворенных яйцеклеток, говорит Окджае Ку из биотехнологической компании ToolGen.

Чтобы создать клонированных щенков, Ку и его коллеги сначала создали генетически модифицированные клетки кожи. Они изменили в них ген DJ-1 таким образом, чтобы определенный белок больше не вырабатывался. Мутации в DJ-1 связаны с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона, поэтому изучение собак, у которых отсутствует соответствующий белок, может помочь в разработке методов лечения этих заболеваний.

В дополнение к измененному DJ-1 команда добавила несколько генов, включая ген зеленого флуоресцентного белка GFP. Используя этот белок, исследователи могли легче увидеть, какие клетки были успешно отредактированы. По словам Ку, команда не планирует использовать эти гены в будущих исследованиях.

Затем группа поместила измененные клетки кожи рядом с яйцеклетками, у которых была удалена ДНК. После чего исследователи соединили каждую клетку кожи с пустой яйцеклеткой с помощью коротких электрических импульсов. Полученные эмбрионы были имплантированы суррогатной матери.