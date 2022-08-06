Мужчина умер от укуса змеи после похорон брата, укушенного другой змеей

22-летний гражданин Индии Говинд Мишара скончался в результате укуса змеи в ночь после похорон его старшего брата, 38-летнего Арвинда Мишара. Как сообщает Indian Express, брат также скончался в результате отравления организма, вызванного змеиным ядом.

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«Говинд Мишара был убит после того, как во сне его укусила змея», — сообщил представитель местной полиции Радха Раман Сингх.

Помимо Мишары, агрессивная змея укусила другого его брата, 22-летнего Чандрашекара Панди, который находится в отделении реанимации в критическом состоянии.