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47 минут назад

Мужчина умер от укуса змеи после похорон брата, укушенного другой змеей

Газета.Ru

22-летний гражданин Индии Говинд Мишара скончался в результате укуса змеи в ночь после похорон его старшего брата, 38-летнего Арвинда Мишара. Как сообщает Indian Express, брат также скончался в результате отравления организма, вызванного змеиным ядом.

Мужчина умер от укуса змеи после похорон брата, укушенного другой змеей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Говинд Мишара был убит после того, как во сне его укусила змея», — сообщил представитель местной полиции Радха Раман Сингх.

Помимо Мишары, агрессивная змея укусила другого его брата, 22-летнего Чандрашекара Панди, который находится в отделении реанимации в критическом состоянии.

В результате укуса змей в Индии ежегодно погибает около 58000 человек.

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