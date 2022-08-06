Как устроена память собак? Спойлер: сложнее, чем вы думали

Одна из многих причин, почему мы так любим собак — то, что каждый день они с неподдельной радостью встречают нас дома. А все потому, что хвостики помнят: мы не просто их владельцы — странные существа на двух ногах, которые засыпают еду в миску и выводят на улицу. Мы — их лучшие друзья.

Фото: Petstory Petstory

Это очень сильная ассоциация, которая выстраивается за счет постоянного взаимодействия. А помнят ли собаки более краткосрочные вещи? Помнят ли они вкусняшки, которые мы им даём? Или минуты блаженства, когда они грызут подушки и диван в гостиной?

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У собак совершенно другая система хранения, обработки и воспроизведения воспоминаний — у них почти нет кратковременной памяти. Поэтому они, скорее всего, не помнят все случаи, когда (конечно, не специально) портили мебель или хулиганили с туалетной бумагой. Но это не значит, что собаки не способны что-то запоминать. Просто они делают это по-другому.

Люди, например, способны хранить и запоминать яркие воспоминания, благодаря эпизодической памяти. Она помогает вспоминать события, которые происходили в определённое время на протяжении всей нашей жизни. Также она позволяет запоминать, воспроизводить и заново переживать эти моменты. А вот у собак эпизодической памяти нет.

Зато у них есть так называемая ассоциативная память: с её помощью они хранят те или иные воспоминания за счёт выстраивания ассоциаций. Например, если вы наденете белые кроссовки перед тем, как вывести собаку на прогулку, она будет бегать из стороны в сторону в предвкушении прогулки каждый раз, когда вы их надеваете. Теперь собака ассоциирует именно эти кроссовки с прогулкой.

Или, например, если ваша собака ненавидит ходить к ветеринару, куда вы возите её на машине, она будет бояться каждый раз, когда будет садиться в неё. Теперь она знает, что едет в место, которое ей не нравится.

Но корректировка этих ассоциаций возможна. Поэтому очень важно заменять негативные ассоциации позитивными — вам наверняка хочется, чтобы приятных моментов в жизни вашего питомца было как можно больше.

В случае с автомобилем один из способов уменьшить беспокойство собаки — сесть с ней сзади, не включая двигатель. Принесите любимые лакомства и игрушку вашего пёсика, чтобы успокоить и порадовать его. Поиграйте с ним несколько минут, пока не заметите, как питомец начал успокаиваться и приходить в себя. Затем отвезите собаку в место, которое она любит: в парк для собак, в лес или на дачу. Так хвостик будет ассоциировать поездку на машине с приятными ощущениями и воспоминаниями, местами и вещами, которые ему нравятся. Это перебьет негативные ассоциации.

Однако важно учитывать, что негативные ассоциации всё же остаются в памяти собаки гораздо дольше, чем позитивные. Влияние воспоминаний о тревожном и пугающем опыте всё ещё можно уменьшить. Но делается это постепенно.

Ассоциации формируются и через запах. Обоняние собаки — чрезвычайно сильное и позволяет ей запоминать определенные вещи через ароматы намного лучше, чем это удается людям.