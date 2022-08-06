Почему мы высовываем язык, когда пытаемся сосредоточиться

Высунутый язык часто является свидетельством предельной концентрации у детей — например, когда ребенок учится писать или младенец пытается подражать своим родителям. Но это касается не только детей, даже взрослые высовывают или прижимают язык к небу во время особо сложных заданий. Так что же происходит у нас в мозге, что заставляет нас задействовать язык?

Хотя может показаться, что вы высовываете язык, когда напряженно о чем-то думаете, на самом деле это результат того, что вы делаете, говорит Джиллиан Форрестер, профессор сравнительного познания и заместитель декана Научной школы в Биркбеке при Лондонском университете. «Мы обнаружили, что люди высовывают язык, когда делают что-то деликатное, требующее мелкой моторики рук», — уточняет исследовательница.

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Одна из теорий, объясняющих, почему это происходит, называется моторным переполнением (motor overflow). Нейровизуализация показывает, что область мозга, отвечающая за язык и расположенная в нижней лобной извилине, сильно пересекается с нейронными сетями, отвечающими за ловкость и использование инструментов, согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology. Моторное переполнение предполагает, что нейроны, связанные с ловкостью, настолько активированы, что они перетекают в соседнюю нервную ткань, которая связана с мышцами рта. Поэтому, когда вы глубоко сосредоточены на мелкой моторике, происходит воздействие и на область языка, что заставляет вас задействовать язык.

Руки и язык являются «единственными прекрасными артикуляторами нашего тела и управляются перекрывающимися частями нашего мозга» в левом полушарии, рассказала об этом явлении Форрестер в интервью Live Science. Исследование, упомянутое выше, показало, что двигательные занятия предопределяют высовывание языка, особенно при использовании сложных инструментов. Авторы пришли к выводу о том, что использование инструментов (мелкая моторика) и язык — это части общего когнитивного процесса.

Тем не менее исследования поведения, связанного с контролем внимания и движениями языка, далеки от завершения. По словам Форрестер, в этой истории, скорее всего, есть нечто большее и, возможно, даже присутствует эволюционный компонент.

В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Cognition, Форрестер и ее коллега предположили, что взаимосвязь наших ртов и рук неслучайна: именно руки впервые были вовлечены в общение. Форрестер также изучает обезьян — ближайших живых родственников людей. Обезьяны в основном используют жесты для коммуникации, и вполне возможно, что ранние люди также общались в основном руками, пока не начали использовать более сложные инструменты. Руки стали заняты, что побудило наши рты и языки стать доминирующим средством общения, согласно этой гипотезе. «Вероятно, именно поэтому вы видите так много жестикуляции, когда мы говорим, и поэтому зрение является нашим основным сенсорным инструментом», — объясняет Форрестер.

Она впервые заметила постоянное высовывание языка, наблюдая за тем, как маленькие дети пробуют свои мелкомоторные способности в рамках шведского исследования, посвященного изучению детской неправорукости. Затем Форрестер обнаружила небольшое итальянское исследование, опубликованное в «Журнале нейрофизиологии» в 2001 году, в котором людей просили брать предметы разного размера. Авторы обнаружили, что рот часто имитировал движения руки. Когда участники брали более крупные предметы, они открывали руки и рот шире, а когда брали предметы меньшего размера, их рты, как правило, имели меньшую форму, что опять же соответствовало их захвату.

Вовлечение рта наиболее очевидно у детей, но это, скорее всего, потому что взрослые научились подавлять этот рефлекс, считает Форрестер. В конце концов, это не совсем профессионально — высовывать язык и корчить рожи каждый раз, когда тебе нужно глубоко задуматься. «Одна из теорий заключается в том, что те мелкомоторные действия, которые помогают вам решить проблему или задачу, имеют глубинную структуру», — говорит исследовательница.

Представьте, что вам нужно завязать сложный узел или нанести подводку для глаз. Эти действия требуют последовательности точных, четких движений. Одна из теорий состоит в том, что последовательность действий — это что-то вроде первичной синтаксической структуры в языке, говорит Форрестер. Чтобы получить правильный результат, вы должны выполнить ряд манипуляций в правильном порядке — точно так же, как слова должны быть правильно упорядочены, чтобы получить правильное значение. В исследовании 2012 года, опубликованном в «Философских трудах Королевского общества», утверждается, что управление моторикой, необходимое для использования сложных инструментов, было основополагающим для развития языка.

Исследование Джиллиан Форрестер 2015 года показало, что рты четырехлетних детей были отражением их рук. Во время задач на мелкую моторику дети чаще высовывали язык и прижимали его к правой стороне рта. Согласно гипотезе исследовательской группы, это связано с тем, что точные задания часто выполнялись доминирующей правой рукой, которая контролируется левым полушарием. Возможно, эти последовательности задач обрабатываются таким же образом, как и область речи, поэтому рот может быть вовлечен в процесс, имитируя формы и движения руки, предположили исследователи.