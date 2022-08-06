Российский программист создал фотопортрет Джека Потрошителя

Российский разработчик и автор Telegram-канала Denis Sexy IT Денис Ширяев с помощью нейросети воссоздал фотопортрет мистической криминальной фигуры XIX века — Джека Потрошителя. Результаты эксперимента были опубликованы на канале Ширяева.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Энтузиаст взял за основу теорию, согласно которой, серийным убийцей был немецкий торговый моряк Карл Фейгенбаум. Затем Ширяев загрузил фоторобот в нейросеть StyleGan 3, которая способна создавать реалистичные 3D-модели лиц людей по другим фотографиям.

«Мог ли так выглядеть Джек Потрошитель? Да кто уже ответит, зато забавный эксперимент», — отметил Ширяев.