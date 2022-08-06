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2 часа назад

Чего на Руси юные невесты боялись больше всего

Мира Маркина

Часто девушки, покинувшие после свадьбы отчий дом, понимали: в новой семье их ждет нешуточная опасность. Чего они так боялись, рассказываем в материале «Рамблера».

Чего на Руси юные невесты боялись больше всего
Фото: Фирса Журавлёва «Приезд извозчика на родину»Фирса Журавлёва «Приезд извозчика на родину»

Снохачество, или, как его еще называли, бабья повинность, встречалось во многих регионах Руси и считалось чем-то самим собой разумеющимся: юная жена, переехав домой к мужу, становилась любовницей его отца — снохача. Почему так происходило? Мальчиков женили в 12–13 лет, подбирая им 16- и 17-летних невест. Делалось это по двум соображениям: в таком возрасте девушка и работать будет лучше, и сможет заменить в постели свекровь, которая к 40 годам уже была измучена многочисленными родами и тяжелой работой, и окончательно утрачивала красоту и привлекательность для мужа.

Но не стоит думать, что юные девушки соглашались на снохачество по собственной воли или из-за какой-либо выгоды. Им приходилось мириться с неизбежным, ведь старший мужчина в роду был полноправным хозяином в доме. Если сноха отказывалась подчиняться, то ее ждали побои и ночи в холодном подполе или амбаре — сломать насилием можно было даже самую упрямую. Да и защитить ее было некому, супруг либо закрывал глаза на снохачество, не смея перечить главе семьи, либо и вовсе о нем не знал, работая далеко от отчего дома.

Обычно на снохачество смотрели сквозь пальцы, хотя в Российской империи официально оно и считалось преступлением. На нет снохачество сошло лишь в XX веке: изменился образ жизни крестьян, у молодых пар появилась возможность съехать от родителей. Со временем девушки перестали бояться замужества: теперь они знали, что отец мужа не станет для них ночным кошмаром, живущим по соседству.

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