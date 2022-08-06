День Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа

6 августа православная церковь и верующие почитают память Бориса и Глеба – сыновей киевского князя, которых помнят как преподобных чудотворцев и целителей.
В день памяти Бориса и Глеба старались не выходить на полевые работы, причинами тому был церковный праздник и тот факт, что чаще всего 6 августа шел сильный дождь с грозами. Так и повелось, что в этот день лучше воздержаться от работы или отложить ее на более благоприятный день. Если такой возможности нет – не отдавайте много сил во время исполнения своих трудовых обязанностей. Постарайтесь в этот день также избежать работы по дому.
Предки верили, что 6 августа нельзя смотреть в глаза прохожим – можно сглазить. Если разговор со встречным неизбежен, смотрите вниз или в сторону.
Девушкам считалось опасным пользоваться старой расческой в этот день – это сулило разрыв с любимым.
Существовало поверье, что пересчет сбережений до рассвета мог принести богатства в дом и удвоить все накопления. Также хорошим знаком было позвать в день Бориса и Глеба в свой дом гостей и радостно встретить праздник.
Создавать в этот день семью – хорошая примета.