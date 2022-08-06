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1 час назад

День Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа

Мира Маркина

6 августа православная церковь и верующие почитают память Бориса и Глеба – сыновей киевского князя, которых помнят как преподобных чудотворцев и целителей.

День Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В день памяти Бориса и Глеба старались не выходить на полевые работы, причинами тому был церковный праздник и тот факт, что чаще всего 6 августа шел сильный дождь с грозами. Так и повелось, что в этот день лучше воздержаться от работы или отложить ее на более благоприятный день. Если такой возможности нет – не отдавайте много сил во время исполнения своих трудовых обязанностей. Постарайтесь в этот день также избежать работы по дому.

Предки верили, что 6 августа нельзя смотреть в глаза прохожим – можно сглазить. Если разговор со встречным неизбежен, смотрите вниз или в сторону.

Девушкам считалось опасным пользоваться старой расческой в этот день – это сулило разрыв с любимым.

Существовало поверье, что пересчет сбережений до рассвета мог принести богатства в дом и удвоить все накопления. Также хорошим знаком было позвать в день Бориса и Глеба в свой дом гостей и радостно встретить праздник.

Создавать в этот день семью – хорошая примета.

Погодные приметы

  • Дождь с утра сулит теплую погоду в течение всего дня.
  • Солнечный день сегодня говорит о морозной зиме, дождливый – о снежной и теплой.
  • Ветер дует с юга – предвестник ненастья.
Истории,ПРЕДОК,
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