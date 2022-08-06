День Бориса и Глеба: что нельзя делать 6 августа

В день памяти Бориса и Глеба старались не выходить на полевые работы, причинами тому был церковный праздник и тот факт, что чаще всего 6 августа шел сильный дождь с грозами. Так и повелось, что в этот день лучше воздержаться от работы или отложить ее на более благоприятный день. Если такой возможности нет – не отдавайте много сил во время исполнения своих трудовых обязанностей. Постарайтесь в этот день также избежать работы по дому.