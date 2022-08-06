Названы способы облегчить состояние кошки в жару

Способы, которые облегчат состояние кошки в жару агентству городских новостей «Москва» назвал фелинолог, президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
«Жаркое время — это, конечно, проблема, в том числе и для кошек, особенно если у них длинная шерсть и коротенькая морда, им сложнее дышать. Если видите, что кошка вялая, что ей нехорошо, можно обернуть ей голову мокрым полотенцем, чтобы отсудить, что-то холодное и мокрое можно положить на область сердца, но если совсем плохо, надо вызывать врача, чтобы он выписал специальные препараты», — сообщила специалист.
Шевченко рассказала, что под вентилятором питомец может заболеть так же, как и человек. По ее словам, лучше развесить по комнате мокрые полотенца или простыни, чтобы они создавали более прохладный климат. Можно также поставить тазики с водой или плошки со льдом: их испарение тоже дает прохладу, заключила фелинолог.