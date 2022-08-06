Какие народы СССР становились лучшими снайперами

Есть гипотеза, что этим советским стрелкам-нацменам на Великой Отечественной войне помогали духи, с которыми они якобы поддерживали астральную связь. Очевидно одно: востроглазые снайперы виртуозно умели обращаться с винтовкой, потому что были знакомы с огнестрельным оружием с детства, являясь прирожденными охотниками.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Буряты

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Снайпер бурят Арсений Етобаев был единственным снайпером в Великой Отечественной войне, кто сбил целых два вражеских самолета. Его земляк Жамбыл Тулаев, Герой Советского Союза, отправивший на тот свет, судя по наградному листу, 262 фашиста (после награждения счет увеличился на 51 гитлеровца), сам признавался, что в успешной стрельбе ему помогал дух, к которому он, как потомственный шаман, обращался в решающую минуту. Коньком Тулаева была неожиданность – он был совершенно непредсказуем в выборе места и способа ведения огня и в результате на счету бурятского снайпера 30 выигранных дуэлей с гитлеровскими «коллегами». rencredit.ru реклама Подробнее

Якуты

Герой Советского Союза якут Федор Охлопков за время войны был 12 раз ранен, но по подтвержденным данным, сам убил 429 вражеских военнослужащих. Действовал не только винтовкой, но и пулеметом. Как он сам утверждал, в действительности на его счету гораздо больше гитлеровцев, просто в боевых условиях не было возможности вести скрупулезный учет.

Федор Охлопков – самый известный якут среди представителей этого народа, которые воевали в Великой Отечественной.

Эвенки

Эвенк Иван Кульбертинов входит в десятку самых результативных советских снайперов Великой Отечественной – на его счету 487 солдат и офицеров вермахта. Родившийся в семье охотника-оленевода, Иван с детства умел обращаться с карабином, занимаясь промыслом пушного зверя, даже успел до войны стать стахановцем.

Еще один народ, чьи потомственные охотники-промысловики внесли весомый вклад в качестве снайперов в Великой Отечественной войне. Самый известный эвенк-снайпер – Семен Номоконов, уничтоживший 367 фашистов (это количество официально подтверждено, скорее всего, их больше). Номоконов тоже общался с духами при выходе на снайперские позиции, брал с собой амулеты, за что его даже на время убирали с передовой. Потом, правда, возвратили – таких стрелков, как этот эвенк, было очень мало.

Герой Советского Союза эвенк Кирилл Батум был не только снайпером, но и разведчиком. О нем много писали фронтовые издания, личное письмо Батум получил и от писателя Ильи Эренбурга. После 48 уничтоженных гитлеровцев его представили к званию Героя Советского Союза.

Нанайцы

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, сотни нанайцев воевали на фронтах Великой Отечественной именно в качестве снайперов. Среди них Захар Киле, Максим Пассар. Пассару посвящал стихотворение известный советских поэт Евгений Долматовский. Пассар убил 237 солдат и офицеров вермахта, подготовил многих снайперов, которые в общей сложности положили свыше 700 фашистов. Большую часть уничтоженных гитлеровцев снайпер ликвидировал в ходе Сталинградской битвы. Немцы назначили за голову Пассара награду в 100 тысяч рейхсмарок. Снайпер погиб в бою в 1943 году, прикрывая наступление своего подразделения, перед этим уничтожив 2 пулеметных расчета. ...