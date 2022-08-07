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2 часа назад

Ясновидящая Кажетта призвала россиян подготовиться к наступлению дня двух восьмерок

РИА "ФедералПресс"иещё 1

8 августа обещает принести с собой благоприятную среду для работы и стать хорошей точкой для старта. Однако ясновидящая Кажетта Ахметжанова напомнила россиянам, что в день двух восьмерок нужно соблюдать ряд правил, например, исключить встречи с друзьями и сконцентрироваться на рабочих проектах.

Ясновидящая призвала подготовиться к наступлению дня двух восьмерок
Фото: ФедералПрессФедералПресс

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова говорит, что цифра «восемь» приносит с собой деловое чутье, настойчивость и преображение. Эта дата хранит успех для рабочих дел. Однако Кажетта напоминает, что две восьмерки – день и месяц, усиливают все события вдвойне. Поэтому при совершении каких-либо действий стоит помнить, что любые положительные и отрицательные эмоции скажутся на людях сильнее обычного.

Что можно делать 8 августа

Все внимание нужно перебросить на работу. День поможет сдвинуть с мертвой точки старые проекты и даст опору для новых.

«Уже успешные рабочие задачи могут заиграть новыми красками, дав хороший толчок к новым идеям или обозначив ранее неизученные перспективы. Уделите внимание этой стороне своей жизни, и вы непременно заметите нечто важное. Дата располагает к любым денежным операциям, например, сейчас будет полезно инвестировать, покупать акции и открывать вклады», – говорит ясновидящая.

Также Кажетта отметила, что если человек ранее ожидал новостей в денежной сфере, то они скорее всего поступят ему завтра. Шаманка советует принимать все решения твердо, чтобы получить больше, чем планировали.

От чего 8 августа лучше отказаться

В этот день ясновидящая советует забыть о посиделках с друзьями, а также о выяснении личных отношений.

«Дата не располагает к активным социальным мероприятиям. Отложите поход в гости или вечеринку с друзьями на другой день. Не исключено, что запланированные мероприятия пройдут не так хорошо, как хотелось бы. Ни в коем случае не подводите людей в этот день, поскольку «восемь» ценит пунктуальность. В противном случае ваша безответственность может привести к серьезным последствиям», – предостерегла Кажетта.

Истории,Кажетта Ахметжанова,
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