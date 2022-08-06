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1 час назад

Зачем в СССР выпускали треугольные бутылки

Даша Краснова

Все видели пирамидальные упаковки молока, но в Советском Союзе были и треугольные бутылки. "Рамблер" выяснил, для чего они были нужны.

Зачем в СССР выпускали треугольные бутылки
Фото: социальные сетисоциальные сети

В начале второй половины XX века треугольные бутылки можно было найти в любом продуктовом магазине. Бутылка такой формы проходили как аптечная, а не пищевая тара. И предназначалась треугольная для уксусной кислоты.

Дело в том, что уксусная кислота пусть и слабый реагент, но для человека она опасна. В концентрированном виде жидкость оставляет ожоги, а если ее случайно выпить, то можно отравиться и даже умереть.

Столовый уксус – это раствор воды и уксусной кислоты, причем доля последней в нем колеблется от 3 до 15%, что делает его фактически безопасным, хотя пить его все равно не стоит.

Собственно, из-за потенциальной опасности жидкость помещали в легко узнаваемую визуально и наощупь тару. Даже в темноте человек легко определит, что пить из такой бутылки не стоит.

Еще одно отличие этих бутылок в наличии специальных мерных делений. Они нужны были, чтобы превращать уксусную эссенцию в столовый уксус.

Каждая маленькая полоска на грани – это 0.1 литра, каждая большая – 0.5 литра. Чтобы получить, столовый уксус, нужно было отлить объем эссенции на одно маленькое деление и разбавить е с водой.

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