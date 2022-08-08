Стало известно о квартирах в здании ГУМа

В 30-х годах прошлого века в знаменитом здании ГУМа на Красной Площади в центре Москвы находились квартиры, говорится в материалах «Мосленты».

Фото: Мослента Мослента

Так стало известно, что в квартирах, расположенных в универсальном магазине на втором и третьих этажах не было никаких удобств. Отсутствовали кухни с плитой, рукомойники и туалеты. Поэтому обитатели гумовских коммуналок готовили себе еду в комнатах на керосинках и ходили в общественную уборную на первом этаже.