День Анны летней: что нельзя делать 7 августа

Православные верующие 7 августа чтят память праведной Анны. Согласно Библии, именно она на склоне лет явила на свет Деву Марию.
Наши предки в этот день начинали собираться урожай ягод, грибов, выкапывать картофель – самое время для заготовок на зиму. Считалось, что именно с этого дня наступают похолодания и понемногу начинает уходить лето.
В день Анны летней было хорошей приметой сыграть свадьбу – такой брак обещал быть долгим и счастливым.
7 августа запрещалось ссориться, ругать кого-то или вести себя распущенно – полагалось держаться сдержанно в любой ситуации.
Не рекомендовалось и ходить на охоту или рыбалку – это сулило опасность для здоровья.
Предки не пускали на Анну летнюю в дом незнакомцев, верили, что это принесет в дом неприятности.
7 августа называли еще и днем Анны Зимоуказательницы. Дело в том, что на Руси по погоде этого дня считывали, какой будет будущая зима.
«Какова погода на Анну до обеда, такова и зима до декабря, а какова после обеда - такова после декабря».
Если утро 7 августа выдалось прохладным, зиму стоит ждать раньше срока.