День Анны летней: что нельзя делать 7 августа

Православные верующие 7 августа чтят память праведной Анны. Согласно Библии, именно она на склоне лет явила на свет Деву Марию.

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Наши предки в этот день начинали собираться урожай ягод, грибов, выкапывать картофель – самое время для заготовок на зиму. Считалось, что именно с этого дня наступают похолодания и понемногу начинает уходить лето.

В день Анны летней было хорошей приметой сыграть свадьбу – такой брак обещал быть долгим и счастливым.

7 августа запрещалось ссориться, ругать кого-то или вести себя распущенно – полагалось держаться сдержанно в любой ситуации.

Не рекомендовалось и ходить на охоту или рыбалку – это сулило опасность для здоровья.

Предки не пускали на Анну летнюю в дом незнакомцев, верили, что это принесет в дом неприятности.

Погодные приметы

7 августа называли еще и днем Анны Зимоуказательницы. Дело в том, что на Руси по погоде этого дня считывали, какой будет будущая зима.

«Какова погода на Анну до обеда, такова и зима до декабря, а какова после обеда - такова после декабря».