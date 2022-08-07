Восстание Нахаева: как советский офицер пытался свергнуть Сталина

В августе 1934 года в Москве советский офицер Артем Нахаев пытался устроить антиправительственное восстание. Главной ударной силой Нахаев хотел сделать курсантов движения Осоавиахим, вооруженных учебными винтовками. Мятеж ожидаемо провалился и началось следствие, которое пришло к выводу, что нити заговора тянутся из посольства Эстонии.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

«Долой старое руководство!»

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С 1927 года в СССР действовало Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, сокращенно Осоавиахим. В 8 часов утра 5 августа 1934 года в расположение столичного 2-го стрелкового полка Московской пролетарской дивизии прибыли 200 курсантов артиллерийского дивизиона Осоавиахима, которые вернулись после лагерного сбора в Подмосковье. Курсанты являлись гражданскими лицами и запасниками и надевали форму только на время сборов.

Казармы находились в центре Москвы в районе Сухаревской площади, бойцы шли к ним всю ночь. Часовые без проблем пропустили колонну на территорию части. Но после прибытия никто не пошел отдыхать. Командир дивизиона, кадровый офицер РККА и выпускник Военной академии Артем Нахаев выстроил курсантов на плацу и обратился к ним с речью.

Нахаев призвал осоавиахимовцев с оружием в руках выступить против Сталина, который, по его мнению, узурпировал власть и довел страну до нищеты. Командир уверял, что наследие Октябрьской революции утеряно, а предприятия и земля народа принадлежат кучке людей. Свою речь Нахаев закончил, бросив клич начать новую революцию и повалить существующий режим.

Доклад Кагановича

Курсанты Осоавиахима были вооружены учебными винтовками, поэтому Нахаев приказал им прорваться в караульные помещения и добыть боевое оружие, а после выдвигаться на штурм Кремля. По одной из версий, бойцы не стали слушать обезумевшего командира и сами скрутили его. По другой - курсанты попытались пробиться в караульные помещения, но красноармейцы полка пресекли эту атаку и арестовали мятежного офицера.

В это время Сталин находился на сочинской государственной даче, а в Москве его доверенным лицом был член Политбюро ВКП (б) Лазарь Каганович. Вечером 5 августа Каганович информировал Сталина о столичных событиях и как бы вскользь о ЧП в казармах Московской пролетарской дивизии.

Расследование дела курировал нарком внутренних дел Генрих Ягода и его первый заместитель Яков Агранов. Каганович написал Сталину:

«Нахаев – болезненный и нелюдимый тридцатилетний человек, обремененный многочисленными бытовыми проблемами и служебной неустроенностью».

Следствие уверяло, что мятежник действовал самостоятельно и в случае неудачи собирался совершить самоубийство, выпив яд, который был у него при себе.

Сам сдал партийный билет

Личное дело Артема Нахаева засекречено, но известно, что он родился в 1903 году, окончил артиллерийскую школу, а в 1928 году демобилизовался из-за болезни. За год до этого он якобы самовольно вышел из партии, протестуя против исключения из ВКП (б) Троцкого, Зиновьева, Каменева и еще 70 видных большевиков. В те времена на самом деле красноармейцы симпатизировали Троцкому, которого считали основателем Красной Армии, и недолюбливали Сталина.

Самовольный выход из партии – клеймо, с которым невозможно найти хорошую работу. Нахаев трудился грузчиком, работал на стройках в Москве и Одессе. Однако ему удалось устроиться учителем военных дисциплин в Московском институте физкультуры, где его и назначили начальником штаба Осоавиахима. Далее он с отличием закончил вечернее отделение Военной академии РККА. Это говорило о наличии у Нахаева связей в верхушке Красной Армии.

Сталин выводам следствия о психической нестабильности Артема Нахаева не поверил и написал Кагановичу:

«Он, конечно, не одинок. Надо его прижать к стенке, заставить сказать – сообщить всю правду и потом наказать по всей строгости… Он, должно быть, агент польско-немецкий или японский. У продажной шкуры не бывает политвзглядов, – иначе он не был бы агентом посторонней силы. Он призывал вооруженных людей к действию против правительства – значит его надо уничтожить. Видимо, в Осоавиахиме не все обстоит благополучно».

Эстонские шпионы 9 августа 1934 года

Каганович сообщил Сталину в Сочи, что допросы идут сложно, но член партийного контроля Николай Куйбышев начал проверку Осоавиахима. Через три дня Каганович отчитался, что Сталин был прав и мятежник иностранный агент. 28 августа стало известно и имя его куратора.

Следствие выяснило, что организатором выступления и вдохновителем Артема Нахаева был работник Института физкультуры и бывший царский генерал Леонид Николаевич Быков, который после революции перешел на сторону большевиков и служил в Красной Армии. Агранов докладывал Сталину, что оба мятежника – эстонские шпионы, которые получали задания через посольство Эстонии.