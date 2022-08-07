Что стало с внебрачным сыном главного предателя Великой Отечественной

Удивительно, но сын Андрея Власова даже не догадывался о том, кем был его отец. Походно-полевая жена предателя тщательно вырезала со всех фотографий лицо Власова. Да и фамилию Андрей-младший носил другую. Между тем, в советские времена он сумел сделать неплохую карьеру.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Фронтовой брак и рождение Андрея-младшего

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Как пишет в своей книге «Мифы о генерале Власове» Кирилл Александров, 41-летний Андрей Власов, который во время Великой Отечественной войны стал одним из самых высокопоставленных коллаборационистов, познакомился с 24-летним военврачом III ранга Агнессой Павловной Подмазенко на фронте летом 1941 года. К тому моменту Власов уже был женат, но, отправив супругу к родителям в Горьковскую область, он почти сразу закрутил роман с Подмазенко. Сама же Агнесса о браке военачальника даже не догадывалась. Тем не менее Власов сделал Подмазенко предложение. Он вообще считал свои отношения с врачом равносильными законным.

Агнесса Павловна всегда утверждала, что «вышла замуж» за Власова. И это несмотря на то, что за плечами Подмазенко уж был опыт семейной жизни и рождение сына Юрия. По предположениям Андрея Коняева, автора издания «Генерал из трясины. Судьба и история Андрея Власова», скорее всего, Власов пообещал своей походно-полевой жене, что возьмет на себя оформление брака, а потом просто солгал, сообщив, что дело сделано. Как бы то ни было, роман Власова и Подмазенко закончился беременностью последней. В конце января 1942 года Агнесса была отправлена в глубокий тыл и летом родила второго сына, которого назвала в честь, как она считала, своего «законного мужа» Андреем.

Другая фамилия и изрезанные снимки

Судя по письмам, Агнесса Подмазенко собиралась оставить сына Власова на иждивении своих родителей, как когда-то оставила старшего Юрия (тогда она училась в Харьковском мединституте и сразу после окончания вуза отправилась на фронт) и вернуться назад. Однако к тому моменту генерал уже сошелся с поваром Марией Вороновой. Подмазенко об этом догадывалась. Может быть, именно поэтому она не сообщила Власову о поле ребенка. Мало того, если верить Александру Дудко, автору документальной книги «Трагедия плена», Агнесса Павловна записала новорожденного Андрея-младшего на свою фамилию. В том числе по этой причине (несмотря на то, что Подмазенко провела 5 лет в лагерях после предательства Власова) Андрей не знал, кем был его отец.

К тому же, как утверждает Олег Смыслов, автор книги «Любви все звания покорны», со ссылкой на воспоминания самого Андрея Подмазенко, члены семьи тщательно скрывали от мальчика все, что так или иначе было связано с его отцом. Бабушка и дед, который тоже был военнослужащим, наверняка были в курсе личной жизни их дочери. Стариков также вызывали для бесед в соответствующие органы, однако дома они молчали. Андрей Андреевич рассказывал, что находил фотографии, на которых была изображена его мать и еще какой-то человек, лицо которого было вырезано на всех снимках. Тогда он и подумать не мог, что все это значит. Ничего не изменилось и через много лет, когда Андрей Подмазенко уже обзавелся собственной семьей, стал отцом двух дочерей.

Карьера сына

Власова Вообще, по словам Андрея Подмазенко, он узнал о существовании генерала по фамилии Власов, перешедшего на сторону врага во время Великой Отечественной войны, только в 1971 году из прессы. В том году Андрей Андреевич был направлен на работу в Куйбышевский государственный университет. К этому моменту он уже окончил один из Саратовских вузов и аспирантуру. Именно, туда, в Саратов, как утверждает Алексей Стаценко, автор книги «"Киев бомбили…". Оборона столицы Северной Украины», и уехала с фронта беременная Агнесса Павловна. Позже она перебралась в Брест, где работала в кожно-венерологическом диспансере. В Бресте она и была похоронена.