За что Сталин просил прощения у Рокоссовского

Константин Рокоссовский оказался в числе немногих советских военачальников, перед которыми извинился сам Сталин. Произошло это во время Великой Отечественной войны. Впрочем, маршал никогда не винил вождя в случившемся.
Константин Константинович Рокоссовский был арестован в 1937 году по обвинению в шпионаже на польскую и японскую разведки. Показания против Рокоссовского дали несколько участников «дела Тухачевского». Как утверждает Вячеслав Звягинцев, автор книги «Трибунал для героев», в ходе следствия комдиву выбили 9 зубов, сломали 3 ребра и отбили пальцы на ногах. Дважды Рокоссовскому пришлось перенести имитацию собственного расстрела.
Однако Константин Константинович так и не признал свою вину и не оклеветал сослуживцев. В итоге в 1940 году благодаря заступничеству Семена Тимошенко, который лично знал Рокоссовского, а также других крупных военачальников, тот был выпущен из тюрьмы. Дело, возбужденное в отношении будущего маршала Советского Союза, было прекращено. Мало того, Рокоссовского реабилитировали и восстановили в армии, которая в этот период остро нуждалась в опытных командирах.
И действительно, когда грянула Великая Отечественная война, опыт Константина Рокоссовского пришелся кстати. Генерал-майор в начале войны стал командующим 16-й армией, которая показала себя в смоленском сражении, в операции по ликвидации Ельнинского выступа, а также в обороне Москвы. Не менее значителен вклад Рокоссовского и в победу под Сталинградом, когда он командовал Донским фронтом. Также он проявил себя в Курской битве, Белорусской и других операциях.
Неудивительно, что именно Константин Константинович командовал Парадом Победы 1945 года, который принимал Георгий Жуков. В следующем году Рокоссовский занял место Жукова. Стоит отметить, что командующим парада Рокоссовский стал по инициативе Иосифа Сталина. Маршал никогда не винил в своем аресте вождя, он считал обвинения, выдвинутые в 1937 году, происками врагов. Для того, чтобы не допустить повторения тех событий, Рокоссовский всегда носил с собой пистолет.
Со Сталиным же Константин Рокоссовский продолжал поддерживать довольно хорошие отношения. Еще в 1943 году он был приглашен на день рождения Иосифа Виссарионовича, с которым родился в один день, 21 декабря. Военачальник вспоминал, что обстановка на торжестве царила непринужденная: все выпивали, беседовали, смеялись. В общей суматохе вождь отвел Рокоссовского в сторонку и попросил прощения за арест 1937 года, сказав: «Мы вас крепко обидели…Бывает… Ну что, извините…».
Именно такой рассказ самого Рокоссовского приводит в своей книге «Маршалы Сталина» Юрий Рубцов. Как пишет Рубцов, Константин Константинович, приняв извинения, вернулся к столу вместе со Сталиным. Сталин произнес тост за Рокоссовского и, опустив бокал, чокнулся с ним. Будущий маршал, зная об этом грузинском обычае, тоже опустил свою рюмку так, чтобы верхний ее край был чуть ниже края бокала Иосифа Виссарионовича. Так они чокались несколько раз, пока бокалы не оказались на полу.