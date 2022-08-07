За что Сталин просил прощения у Рокоссовского

Константин Рокоссовский оказался в числе немногих советских военачальников, перед которыми извинился сам Сталин. Произошло это во время Великой Отечественной войны. Впрочем, маршал никогда не винил вождя в случившемся.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Пытки в тюрьме

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Константин Константинович Рокоссовский был арестован в 1937 году по обвинению в шпионаже на польскую и японскую разведки. Показания против Рокоссовского дали несколько участников «дела Тухачевского». Как утверждает Вячеслав Звягинцев, автор книги «Трибунал для героев», в ходе следствия комдиву выбили 9 зубов, сломали 3 ребра и отбили пальцы на ногах. Дважды Рокоссовскому пришлось перенести имитацию собственного расстрела.

Однако Константин Константинович так и не признал свою вину и не оклеветал сослуживцев. В итоге в 1940 году благодаря заступничеству Семена Тимошенко, который лично знал Рокоссовского, а также других крупных военачальников, тот был выпущен из тюрьмы. Дело, возбужденное в отношении будущего маршала Советского Союза, было прекращено. Мало того, Рокоссовского реабилитировали и восстановили в армии, которая в этот период остро нуждалась в опытных командирах.

Война и победа

И действительно, когда грянула Великая Отечественная война, опыт Константина Рокоссовского пришелся кстати. Генерал-майор в начале войны стал командующим 16-й армией, которая показала себя в смоленском сражении, в операции по ликвидации Ельнинского выступа, а также в обороне Москвы. Не менее значителен вклад Рокоссовского и в победу под Сталинградом, когда он командовал Донским фронтом. Также он проявил себя в Курской битве, Белорусской и других операциях.

Неудивительно, что именно Константин Константинович командовал Парадом Победы 1945 года, который принимал Георгий Жуков. В следующем году Рокоссовский занял место Жукова. Стоит отметить, что командующим парада Рокоссовский стал по инициативе Иосифа Сталина. Маршал никогда не винил в своем аресте вождя, он считал обвинения, выдвинутые в 1937 году, происками врагов. Для того, чтобы не допустить повторения тех событий, Рокоссовский всегда носил с собой пистолет.

Извинения вождя

Со Сталиным же Константин Рокоссовский продолжал поддерживать довольно хорошие отношения. Еще в 1943 году он был приглашен на день рождения Иосифа Виссарионовича, с которым родился в один день, 21 декабря. Военачальник вспоминал, что обстановка на торжестве царила непринужденная: все выпивали, беседовали, смеялись. В общей суматохе вождь отвел Рокоссовского в сторонку и попросил прощения за арест 1937 года, сказав: «Мы вас крепко обидели…Бывает… Ну что, извините…».