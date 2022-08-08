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1 час назад

Старинное пиво воссоздали из 400-летних дрожжей

Lenta.ru

Биоинженер Хавьер Карвахаль из Эквадора обнаружил 400-летний образец дрожжей и воссоздал самое старое пиво в Латинской Америке. Об этом сообщает France 24.

Старинное пиво воссоздали из 400-летних дрожжей
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Карвахаль, у которого уже был опыт восстановления других дрожжей, нашел статью в отраслевом журнале, где описывалась формула пивного напитка францисканцев, живших в XVI веке. «В рецепте было огромное количество дыр, и моей задачей было их заполнить», — говорит ученый.

В 2008 году Карвахаль смог отыскать старинную бочку, которая хранилась в монастыре Святого Франциска в городе Кито, построенного между 1537 и 1680 годами. В ней он обнаружил образец 400-летних дрожжей, необходимых для приготовления пивного напитка.

Спустя десять лет исследований и экспериментов ученый смог воссоздать латиноамериканское пиво по старинному рецепту. Карвахаль сравнивает свою кропотливую работу с молекулярной реанимацией.

«Они будто бы ушли в спячку, как высушенные семена, которые с годами испортились. Их требовалось реконструировать, разжижить, увлажнить и посмотреть, вернутся ли их жизненные показатели», — рассказывает биоинженер.

В 2018 году Карвахаль начал воссоздавать пиво у себя дома, но пандемия помешала ученому коммерциализировать производство. Он до сих пор не определился с датой запуска своего продукта и его стоимостью.

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