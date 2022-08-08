Для кошек стоит выбирать имена с определенными звуками

Самым удачным именем для кошки станет то, где есть шипящие звуки. Руководитель отдела пристройства центра для кошек «Муркоша» Ольга Васина отметила, что животные активнее откликаются на такие звуки.
«На шипящие звуки кошки реагируют наиболее активно и охотно», – отметила эксперт.
По словам Васиной в приютах кошкам имена выбирают специальные редакторы – клички не должны повторяться и быть с нужными звуками.
Чаще всего для выбора имен обращают внимание на историю животного, его поведение или какие-то необычные привычки.
Поэтому важно проследить за котиком и выбрать правильное имя. Это нужно для того, чтобы после переезда в семью котик не привыкал к новому имени, передает «Риамо».