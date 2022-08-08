Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Для кошек стоит выбирать имена с определенными звуками

РИА "ФедералПресс"

Самым удачным именем для кошки станет то, где есть шипящие звуки. Руководитель отдела пристройства центра для кошек «Муркоша» Ольга Васина отметила, что животные активнее откликаются на такие звуки.

Для кошек стоит выбирать имена с определенными звуками
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«На шипящие звуки кошки реагируют наиболее активно и охотно», – отметила эксперт.

По словам Васиной в приютах кошкам имена выбирают специальные редакторы – клички не должны повторяться и быть с нужными звуками.

Чаще всего для выбора имен обращают внимание на историю животного, его поведение или какие-то необычные привычки.

Поэтому важно проследить за котиком и выбрать правильное имя. Это нужно для того, чтобы после переезда в семью котик не привыкал к новому имени, передает «Риамо».

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители