Для кошек стоит выбирать имена с определенными звуками

Самым удачным именем для кошки станет то, где есть шипящие звуки. Руководитель отдела пристройства центра для кошек «Муркоша» Ольга Васина отметила, что животные активнее откликаются на такие звуки.

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«На шипящие звуки кошки реагируют наиболее активно и охотно», – отметила эксперт.

По словам Васиной в приютах кошкам имена выбирают специальные редакторы – клички не должны повторяться и быть с нужными звуками.

Чаще всего для выбора имен обращают внимание на историю животного, его поведение или какие-то необычные привычки.