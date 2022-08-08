Ермолаев день: что нельзя делать 8 августа

Православная церковь 8 августа чтит память святого Ермолая, который был раннехристианским мучеником, жившим во времена правления императора Максимилиана. Верующие зачастую обращаются к Ермолаю с мольбами о здоровье.

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В Ермолаев день с самого раннего утра на Руси спешили в поля – завершить жатву, и помешать в этом могла только погода. Однако на работы отправлялись только мужчины, женщинам стоило в этот день заниматься домашними делами, исключая шитье и любую другую работу с иголками – в противном случае женщина могла лишиться счастья.

Также в этот день был запрет на охоту и рыбалку, домашнюю птицу тоже не разрешалось резать, да и на столе обходились без утки, индейки или курицы – верили, что это погубит всех пернатых на дворе.

Хозяйкам 8 августа не стоило печь угощения из прошлогодней муки – было поверье, что старая мука вернет в семью старые невзгоды и трудности.