Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Воровал консервы и оладьи: голодный медведь, у которого сгорела берлога пришел к пожарным

Наш край

В Ханты-Мансийском автономном округе, оголодавший медведь, у которого сгорела берлога, несколько ночей приходил к пожарным и пока они прятались в домике, воровал у них еду. Об этом РИА Новости рассказала инженер пожарной охраны «Центроспас-Югория» Ксения Бакшаева.

Группа из 19 человек тушили ландшафтные пожары в 180 километрах от города Нягань. Там огонь выгнал к пожарным молодого медведя, лишившегося берлоги. В лагере медьведь съел консервы, вскрыв банку зубами, и оладьи.

Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был двадцатым, поставили медведя на довольствие, — сказала собеседница агентства.

По материалам РИА Новости

The post

Воровал консервы и оладьи: голодный медведь, у которого сгорела берлога пришел к пожарным

first appeared on

Наш Край - новости Миллеровского района, Ростовской области

.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители