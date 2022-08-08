В Ханты-Мансийском автономном округе, оголодавший медведь, у которого сгорела берлога, несколько ночей приходил к пожарным и пока они прятались в домике, воровал у них еду. Об этом РИА Новости рассказала инженер пожарной охраны «Центроспас-Югория» Ксения Бакшаева.

Группа из 19 человек тушили ландшафтные пожары в 180 километрах от города Нягань. Там огонь выгнал к пожарным молодого медведя, лишившегося берлоги. В лагере медьведь съел консервы, вскрыв банку зубами, и оладьи.

Такие визиты продолжались еще три ночи, и опергруппа шутила: нас в лагере было 19, а Миша был двадцатым, поставили медведя на довольствие, — сказала собеседница агентства.

По материалам РИА Новости

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