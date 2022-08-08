Всемирный день кошек: дата, история праздника, как его отмечают в разных странах

Собачья любовь слепа и наивна, попав к человеку, пес остается предан ему до конца дней. Кошачья натура сосем иная, коты характерные, вдумчивые и одинокие. Видимо поэтому котов обожали писатели, начиная от Иосифа Бродского, заканчивая Эрнестом Хемингуэйем. Сегодня празднуют Всемирный день кошек. «Рамблер» расскажет об этом дне подробнее.

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История и даты: когда отмечают день кошек

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В 2002 году Международный фонд по защите животных призвал всех поклонников кошек объединиться и отметить праздник в честь любимых питомцев. В России праздник отмечают 1 марта, так как весной пробуждается природа, а коты начинают петь «мартовские песни».

Обычно всемирный день кошек отмечают 8 августа, но в других странах коты и их владельцы отмечают праздник в другие даты. Например, в России это 1 марта, в Японии — 22 февраля, в Америке — 16 и 29 октября, в Италии — 17 ноября, в Польше — 17 февраля.

Образ кота в истории России

Для страны коты имеют символическое значение. Первый праздник для котов установила еще Екатерина II. Она взяла котов на государственную службу во дворец, чтобы охранять ее покой от мышей. Второй раз коты спасли людей во время Великой отечественной войны.

социальные сети: кот, который пережил блокаду Ленинграда.

Во время блокады Ленинграда была произведена настоящая «кошачья мобилизация». Тысячи котов завезли в город, чтобы бороться с грызунами. А животные стали символом веры в Победу. Петербуржцы отмечают кошачий день 27 марта и чествуют пушистых героев в Эрмитаже.

социальные сети

В Калининграде котов тоже считают священными животными. Оказывается, местные коты – настоящие коренные жители региона, корни которых уходят к Прусскому королевству. Во время депортации немцев после Второй мировой войны, в городе осталось много кошек, которые также помогали переселенцам бороться с нашествием крыс. Поэтому кот в Калининграде считается покровителем города, а праздник в его честь отмечают 5 сентября.

Особенности праздника

В каждой стране праздник отмечают по-своему. В России проходят разные мероприятия, соревнования и конкурсы, где принимают участие кошки благородных пород. Особенно рады в этот день владельцы котокофеен, в которые приходят любители потискать мурлыкающих животных.

В Америке праздник отмечают с 2005 года, 16 октября проходит День беспризорных и диких кошек, а 29 октября — День кошки в США. За праздник отвечает общество по предотвращению жестокого обращения с животными. В этот день люди активно жертвуют деньги на благотворительность и посещают приюты. А один сервис такси даже запустил необычную акцию. За 20$ заказчику привозят котика из приюта на 15 минут, чтобы люди могли его погладить и пообщаться, а может даже и оставить навсегда.

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Японцы отмечают праздник с 1987 года. Котам посвящают стихи, снимают дорамы и мультики. Наверное, вы помните культового персонажа из мультика «Мой сосоед Тоторо», который известен не только в Японии, но и во всем мире. Кошачий культ в Японии очень древний, например, усатые могут служить при храмах и получать при этом расположение прихожан. На одном из японских островов Тосиро даже есть святилище бога кошек.

В Великобритании все серьезно, там даже коты состоят на государственной службе. Они работают на складах и спасают зерно от мышей, а также охраняют экспонаты в британских музеях – проверенный годами способ!

В Италии празднуют День черного кота, чтобы восстановить справедливость. Дело в том, что черных котов в эпоху Средневековья инквизиторы сжигали на кострах, так как они олицетворяли злых духов. Теперь для кошек и котов открывают парки для прогулок, магазины и даже уютные кафе.

Российские музеи и памятники в честь кошек

В Выборгском районе Петербурга можно найти бронзовую статую кота на стуле, который расположился под торшером. Это памятник жертвам блокадного Ленинграда и их спасателям.

В Йошкар-Оле можно встретить два памятника: коту и кошке. Все слышали выражение «Йошкин кот», а теперь его можно и увидеть.

В Казани в 2009 году был установлен памятник Коту Казанскому, который известен как Кот Алабрыс. Именно казанских котов привозили в Зимний дворец для истребления мышей во времена Елизаветы II.

социальные сети: Кот Казанский

Памятник мистическому коту Бегемоту из произведения «Мастер и Маргарита» Булгакова расположен в Москве на Большой Садовой у входа в Музей имени автора.

В Зеленоградске на пересечении Курортного проспекта и Пограничной улицы находится любимая туристическая экспозиция. На оконной раме сидит кот. Рядом с котом, символ города-камбала. Раму и кота можно вращать в разные стороны, поэтому памятник используют как карусель.

Как отметить день кошки

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