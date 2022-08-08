Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Назван необычный источник кислорода на древней Земле

InScienceиещё 1

Геологи из Университета Ньюкасла нашли новый источник кислорода на древней Земле – перекись водорода, которая образовывалась при контакте воды с породами земной коры. Это вещество было источником кислорода для бактерий до появления фотосинтеза. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Назван необычный источник кислорода на древней Земле
Фото: InScienceInScience

В высоких концентрациях перекись водорода может быть опасна для живых организмов. Однако она же она может стать ценным источником кислорода для некоторых бактерий. Это вещество могло повлиять на раннюю эволюцию живых организмов до появления фотосинтеза.

Видео дня

В тектонически активных регионах движения земной коры могут не вызывать землетрясения, а становиться причиной трещин и разломов в недрах Земли. Из-за этого на поверхности многих пород появляются дефекты, с которыми может реагировать вода. Ученые попытались смоделировать эти условия в лаборатории. Они использовали несколько пород с дефектами – гранит, базальт, перидотит. Именно такие типы пород присутствовали на ранней Земле. Затем к ним добавили воду, проводя эксперимент в бескислородных условиях и при различных температурах. При температурах около 100℃ геологи наблюдали образование перекиси водорода, которая впоследствии становилась источником кислорода. Что важно, температура образования перекиси входит в диапазон температур роста гипертермофилов – микроорганизмов, которые способы жить при экстремально высоких температурах. К ним относятся некоторые древнейшие бактерии и археи, которые используют кислород в своей жизнедеятельности.

«Это исследование показывает, что дефекты на поверхности пород и минералов могут вступать в реакции не так, как минералы с идеальной поверхностью. Все, что нужно для получения перекиси водорода и, следовательно, кислорода в таких механохимических реакциях, – это вода, порода с дефектами и трещинами, высокая температура. Все из перечисленного присутствовало на древней Земле до появления фотосинтеза. Этот процесс мог повлиять на химию и микробиологию в жарких, сейсмически активных регионах, где впервые появилась жизнь», – прокомментировал доктор Джон Теллинг, главный автор исследования.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители