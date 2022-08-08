Назван необычный источник кислорода на древней Земле

В высоких концентрациях перекись водорода может быть опасна для живых организмов. Однако она же она может стать ценным источником кислорода для некоторых бактерий. Это вещество могло повлиять на раннюю эволюцию живых организмов до появления фотосинтеза.

В тектонически активных регионах движения земной коры могут не вызывать землетрясения, а становиться причиной трещин и разломов в недрах Земли. Из-за этого на поверхности многих пород появляются дефекты, с которыми может реагировать вода. Ученые попытались смоделировать эти условия в лаборатории. Они использовали несколько пород с дефектами – гранит, базальт, перидотит. Именно такие типы пород присутствовали на ранней Земле. Затем к ним добавили воду, проводя эксперимент в бескислородных условиях и при различных температурах. При температурах около 100℃ геологи наблюдали образование перекиси водорода, которая впоследствии становилась источником кислорода. Что важно, температура образования перекиси входит в диапазон температур роста гипертермофилов – микроорганизмов, которые способы жить при экстремально высоких температурах. К ним относятся некоторые древнейшие бактерии и археи, которые используют кислород в своей жизнедеятельности.