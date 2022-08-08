Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Ученые: раннее развитие птиц очень похоже на динозавров

Naukatv.ru

Птицы удивительно схожи с динозаврами в период развития эмбриона, сообщает Science Alert.

Ученые: раннее развитие птиц очень похоже на динозавров
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

Биологи выяснили, что в течение короткого периода в начале своего развития у всех птенцов вырастает таз, очень похожий на таз динозавров. Позднее бедренные кости резко трансформируются в несколько иную, «птичью» форму.

«Было удивительно обнаружить, что начальные стадии развития таза птиц так похожи на развитие бедра раннего динозавра»,

— отметил биолог-эволюционист из Йельского университета Кристофер Гриффин. По его словам, всего за два дня развивающийся эмбрион птицы меняется сродни тому, как в ходе эволюции внешний вид динозавров становился похожим на внешний вид современных птиц.

При этом таз птиц после рождения отличается по функционалу и внешнему виду от органов динозавра. Бедренные кости птиц расположены более горизонтально, чем у любого динозавра, что позволяет их нижним конечностям выполнять разные движения. Подвздошная кость птиц больше больше поддерживает массу их тела, а лобковая кость наклонена назад, а не обращена вперед, как у динозавров.

Впрочем, каждая птица на стадии эмбриона обладает «динозавровой формой», отмечают ученые.

«Затем, в последнюю минуту, она как будто вспоминает, что она птица, и ей нужен птичий таз»,

— шутит палеонтолог из Йельского университета Бхарт-Анджан Бхуллар.

Исследователи считают, что подобный процесс, называемый терминальным сложением, можно отследить и у других видов. Не исключено, что он может даже быть вполне стандартным для больших эволюционных переходов.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители