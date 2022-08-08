Ученые: раннее развитие птиц очень похоже на динозавров

Птицы удивительно схожи с динозаврами в период развития эмбриона, сообщает Science Alert.

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Биологи выяснили, что в течение короткого периода в начале своего развития у всех птенцов вырастает таз, очень похожий на таз динозавров. Позднее бедренные кости резко трансформируются в несколько иную, «птичью» форму.

«Было удивительно обнаружить, что начальные стадии развития таза птиц так похожи на развитие бедра раннего динозавра»,

— отметил биолог-эволюционист из Йельского университета Кристофер Гриффин. По его словам, всего за два дня развивающийся эмбрион птицы меняется сродни тому, как в ходе эволюции внешний вид динозавров становился похожим на внешний вид современных птиц.

При этом таз птиц после рождения отличается по функционалу и внешнему виду от органов динозавра. Бедренные кости птиц расположены более горизонтально, чем у любого динозавра, что позволяет их нижним конечностям выполнять разные движения. Подвздошная кость птиц больше больше поддерживает массу их тела, а лобковая кость наклонена назад, а не обращена вперед, как у динозавров.

Впрочем, каждая птица на стадии эмбриона обладает «динозавровой формой», отмечают ученые.

«Затем, в последнюю минуту, она как будто вспоминает, что она птица, и ей нужен птичий таз»,

— шутит палеонтолог из Йельского университета Бхарт-Анджан Бхуллар.