В Испании козел ворвался в ювелирный магазин и был пойман

Пиренейский козел сбежал от пастухов, ворвался в ювелирный магазин испанского города Картахена, был возвращен на ферму и через 24 часа снова оказался в бегах. Об этом пишет издание Times Now.
Самец пиренейского козла попал в заголовки газет после того, как устроил забег по центру Картахены и был пойман в ювелирном магазине. Животное было доставлено на ферму в районе Эскориуэла.
Пока полиция пыталась установить личность владельца, козла присоединили к стаду овец, пасущихся в поле, но через день он исчез. Власти устроили погоню за беглецом, которая продолжалась несколько часов, прежде чем его удалось вновь найти и пристроить на ферме.