В Испании козел ворвался в ювелирный магазин и был пойман

Пиренейский козел сбежал от пастухов, ворвался в ювелирный магазин испанского города Картахена, был возвращен на ферму и через 24 часа снова оказался в бегах. Об этом пишет издание Times Now.

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Самец пиренейского козла попал в заголовки газет после того, как устроил забег по центру Картахены и был пойман в ювелирном магазине. Животное было доставлено на ферму в районе Эскориуэла.