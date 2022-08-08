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42 минуты назад

В Испании козел ворвался в ювелирный магазин, был пойман и снова сбежал

Газета.Ru

Пиренейский козел сбежал от пастухов, ворвался в ювелирный магазин испанского города Картахена, был возвращен на ферму и через 24 часа снова оказался в бегах. Об этом пишет издание Times Now.

В Испании козел ворвался в ювелирный магазин и был пойман
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самец пиренейского козла попал в заголовки газет после того, как устроил забег по центру Картахены и был пойман в ювелирном магазине. Животное было доставлено на ферму в районе Эскориуэла.

Пока полиция пыталась установить личность владельца, козла присоединили к стаду овец, пасущихся в поле, но через день он исчез. Власти устроили погоню за беглецом, которая продолжалась несколько часов, прежде чем его удалось вновь найти и пристроить на ферме.

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