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3 часа назад

Голодная медведица заперлась в автомобиле и восемь часов просидела внутри

Lenta.ru

В американском городе Ред-Лодж, штат Монтана, голодная медведица на глазах у медвежат случайно заперлась в автомобиле, просидела внутри восемь часов и разгромила салон. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Медведица заперлась в автомобиле на восемь часов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хозяева машины, Майк и Мария Пилати, узнали о появлении медведицы, когда сработала противоугонная сигнализация

«Мы вызвали полицию и сказали, что в нашу машину вломился медведь»,

— рассказал Майк.

Полицейские помогли супругам связаться со Службой охраны парков, рыбных ресурсов и дикой природы штата. Там им пообещали, что специалист приедет утром.

«Периодически мы слышали хруст, — рассказал Майк. — Я думал, что медведица что-то жует в мусорном баке, а она корежила мой автомобиль».

Только утром он узнал, что из-за захлопнувшейся двери животное восемь часов не могло выйти из машины.

Мужчина решил не дожидаться специалистов, при помощи палки открыл дверь автомобиля самостоятельно и выпустил медведицу. За восемь часов она успела привести салон в негодность. Супруги утверждают, что в машине не было еды, которая могла привлечь животное.

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