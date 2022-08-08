Медведица заперлась в автомобиле на восемь часов

В американском городе Ред-Лодж, штат Монтана, голодная медведица на глазах у медвежат случайно заперлась в автомобиле, просидела внутри восемь часов и разгромила салон. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Хозяева машины, Майк и Мария Пилати, узнали о появлении медведицы, когда сработала противоугонная сигнализация

«Мы вызвали полицию и сказали, что в нашу машину вломился медведь»,

— рассказал Майк.

Полицейские помогли супругам связаться со Службой охраны парков, рыбных ресурсов и дикой природы штата. Там им пообещали, что специалист приедет утром.

«Периодически мы слышали хруст, — рассказал Майк. — Я думал, что медведица что-то жует в мусорном баке, а она корежила мой автомобиль».

Только утром он узнал, что из-за захлопнувшейся двери животное восемь часов не могло выйти из машины.