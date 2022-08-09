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2 часа назад

Китайцы откроют отель для киберспортсменов с виртуальной девушкой-управляющей

Ferra.ruиещё 2

Компании Tencent и Ouyu Technology откроют в конце августа 2022 года отель для киберспортсменов, в котором будет «работать» виртуальная девушка-управляющая.

Китайцы откроют отель для киберспортсменов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отель будет находиться в китайском Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян. В гостинице будут оборудованы места для тренировок киберспортсменов. Также игровое оборудование будет находиться прямо в номерах. При этом гости смогут заранее кастомизировать комнату: выбрать нужную платформу (ПК, консоль или мобильное устройство).

Одной из главных особенностей отеля называют виртуальную управляющую по имени VEEGY. Она будет отвечать на различные вопросы гостей, предоставлять доступ к услугам отеля и давать рекомендации о том, какие киберспортивные видео посмотреть.

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