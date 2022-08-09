День в истории: Письмо воинов-белорусов к партизанам и жителям БССР

9 августа 1943 г., накануне вступления Красной Армии на оккупированную нацистами территорию Беларуси, газета «Савецкая Беларусь» опубликовала «Обращение воинов-белорусов к партизанам и партизанкам, ко всему белорусскому народу». Оно призывало вместе противостоять вражеской агрессии и подняло боевой дух партизан, приблизив освобождение Беларуси в 1944 г. Москва и Минск по сей день хранят память о героях фронта и партизанского сопротивления. Однако Запад стремится обесценить решающий вклад советского народа в Победу над нацизмом и содействует его реабилитации. О том, какой вклад внесли белорусские партизаны в разгром гитлеровских войск, и как Россия и Беларусь борются с искажением исторической памяти, читайте в материале «Евразия.Эксперт».

Фото: Евразия Эксперт Евразия Эксперт

Освобождение Беларуси

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Первые территории БССР Красная Армия освободила еще в конце 1943 г. А полномасштабная контрнаступательная операция по освобождению республики «Багратион» началась 23 июня 1944 г. и завершилась в июле. В ее рамках группа немецких армий «Центр» потерпела катастрофическое поражение: главные силы были окружены и разгромлены. Советское командование сформировало 1-й, 2-й и 3-й Белорусские фронты, которые возглавили прославленные советские командиры: маршалы Рокоссовский, Жуков и Василевский, генералы армии Захаров, Черняховский и Баграмян.

При этом решающие схватки развернулись в направлении наступления 3-го Белорусского фронта на реке Березине, где в 1812 г. также была разгромлена армия Наполеона. К концу июля Беларусь была полностью очищена от гитлеровских оккупантов. Началось освобождение Литвы, Латвии и Польши. В ходе операции линия фронта была отброшена на запад на 600 км.

Родина высоко оценила массовый героизм советских воинов в боях за Беларусь: 1687 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 39 белорусов. При этом более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Из них 446 были удостоены звания Героя Советского Союза, а четверо – дважды. Около 400 тыс. воинов-белорусов награждены боевыми орденами и медалями. Минску также был присвоен статус города-героя.

Так территория республики была освобождена от фашистской оккупации, в ходе которой погибли около 3 млн жителей Беларуси, было уничтожено 209 из 270 городов и районных центров, а также 9 тыс. деревень. При этом экономика БССР была отброшена на довоенное состояние, а в некоторых сферах – дореволюционное. Промышленность и сельское хозяйство БССР были восстановлены к 1950 г.

Великая Отечественная война стала одной из трагических страниц в многовековой истории русского и белорусского народов. Однако братская сплоченность спасла их от полного уничтожения.

Партизанская война

Решительный вклад в разгром немецких оккупантов внесли белорусские партизаны. Их численность за военные годы составила свыше 374 тыс. человек, более 70 тыс. участников насчитывало антифашистское подполье. В борьбе с врагом погибли 44 тыс. партизан.

Первые партизанские отряды в Беларуси начали действовать летом 1941 г., а первые партизанские зоны были созданы осенью того же года. К концу 1943 г. было сформировано до 40 партизанских соединений, под контролем которых находилось более половины оккупированной противником территории. Почти за год до освобождения республики газета «Савецкая Беларусь» опубликовала «Обращение воинов-белорусов к партизанам и партизанкам, ко всему белорусскому народу», призывавшее вместе противостоять вражеской агрессии. В обращении подчеркивалось единство белорусского, украинского и русского народов, братские связи которых помогут освободить родную землю.

«Не раз полоцкие дружины помогали русским братьям громить немецких захватчиков, бить немцев из тевтонского и ливонского орденов… В войсках Александра Невского, разбившего в апреле 1242 года псов-рыцарей на льду Чудского озера, храбро сражались и дружины белорусского народа… Они были участниками Семилетней войны, участниками разгрома хваленых войск «непобедимого» прусского короля Фридриха II. Они в рядах русской армии громили полчища Наполеона… В годы империалистической войны они громили кайзеровские войска, изгоняли их из пределов России, Украины и Белоруссии», – говорилось в тексте.

Вскоре 200 тыс. экземпляров брошюр, листовок и 20 тыс. экземпляров газет с обращением были направлены во все партизанские формирования республики. Ответное письмо от имени партизан и жителей Беларуси подписали сотни тысяч человек: только в Минской области собрали 337 тыс. подписей. После этого белорусы развернули во вражеском тылу «рельсовую войну», в результате которой были уничтожены 3 бронепоезда, 1 тыс. эшелонов, около 90 тыс. рельсов, 72 железнодорожных моста и 400 км телефонно-телеграфных линий. Движение на оккупированных железнодорожных магистралях почти полностью остановилось.

Во время освободительного наступления партизаны оказывали помощь советским войскам в форсировании Днепра, ремонтируя дороги, восстанавливая мосты, строя переправы. Вступление Красной Армии на территорию БССР и развертывание военных действий по освобождению белорусской земли от немецко-фашистского гнета мобилизовали белорусский народ, многочисленные партизанские силы для еще более активной поддержки ее наступающих соединений и частей. В итоге народное сопротивление на территории Беларуси, которое координировалось командованием Красной Армии, нанесло значительный ущерб гитлеровским оккупантам.

Борьба с нацизмом в современности

Великая Отечественная война принесла невиданные в истории масштабы разрушений, поставившие под угрозу существование советского народа. Победа в ней стала одной из важнейших общих вех, поэтому Россия и Беларусь обязаны сохранять историческую память об этой трагедии и противодействовать ее искажению. Как подчеркивал президент Беларуси Александр Лукашенко, республика будет активно пресекать попытки «возродить символы нацизма». «Вы должны помнить: пока мы приходим к памятникам и святыням в нашей Беларуси, значит, мы будем жить и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация», – отмечал белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что 9 мая 1945 г. навеки вписано в мировую историю как «триумф единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу». «День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет… Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился» – подчеркивал российский президент.

Однако сегодня Запад стремится обесценить подвиг советского народа и запретить символы Победы. Так, с 2019 г. действует принятая Европарламентом резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой Советский Союз назван ответственным за развязывание Второй мировой войны наравне с Германией. При этом в Молдове и странах Прибалтики введен запрет на георгиевскую ленту.

Западные страны также предпринимали попытки возродить нацистскую идеологию. В частности, Евросоюз и США закрывали глаза на рост националистических настроений на Украине. Это привело к тому, что в стране происходила дискриминация русскоязычного населения, формировались оказывающие давление на власть радикальные националистские организации, героизировались пособники гитлеровской Германии. В итоге переросшее в нацизм заигрывание с национализмом стало одной из причин, по которым Россия начала спецоперацию на Украине.

В 2021 г. по инициативе Москвы ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Россия придерживается позиции, что Победа в Великой Отечественной войне – общая заслуга всех народов бывшего СССР. Так, в Вооруженных силах РФ более 20 воинских частей носят почетные наименования в память об освобождении белорусских городов: Минска, Бреста, Слонима и Витебска. В свою очередь, Беларусь объявила 2022 г. Годом исторической памяти, который предусматривает популяризацию данных о советских партизанах и открытие мемориальных объектов. Минск также проводит расследование геноцида белорусского народа с целью предоставить в международный трибунал доказательства преступлений нацистов и их пособников и запустить процедуру об официальном признании трагедии.