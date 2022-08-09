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1 час назад

Почему Германию считают "самой голой" страной

Мира Маркина

Германия известна своим пивом, баварскими сосисками, Октоберфестом, качественными автомобилями и отличной медициной. Но, разумеется, это далеко не все: например, некоторые наслышаны о Германии как о "самой голой" стране.

Почему Германию считают "самой голой" страной
Фото: unsplashunsplash

Откуда возникло такое мнение, и имеет ли оно что-то общее с реальностью? Выяснял "Рамблер".

Полное обнажение до начала XX века в цивилизованном обществе считалось аморальным, поэтому люди старались не рисковать репутацией и не выказывать маргинального поведения, щеголяя, в чем мать родила.

Но в 1900-х именно немцы опубликовали серию трудов о гармоничном и естественном развитии человека, залогом которого авторы именовали купание и занятия спортом на природе голышом.

Более того, в Германии возникли нудокультуристские клубы, участники которых продвигали идеи нудизма, описанные выше. Нудизм поощрялся настолько, что его даже одобряли нацисты, ратовавшие за гармоничное развитие "совершенной нордической расы".

С тех пор прошло больше века, но ситуация не изменилась. Натуризм по сей день крайне популярен в Германии –неудивительно, что именно в этой стране больше всего нудистских пляжей. И существуют они не просто так – у людей действительно есть в них потребность. Об этом говорит хотя бы тот факт, что, согласно опросам, 28% немцев хотя бы раз посещали нудистский пляж.

Очевидно, почти треть немцев чувствует себя максимально комфортно, обнажаясь на публике. А вот самой закрепощенной нацией считаются японцы – среди них лишь 2% хотя бы однажды были на нудистском пляже.

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