Это просто дождь: разрушительные ливни, смывающие города

Ежегодно масштабные ливни обрушиваются на десятки стран по всему миру. Но если одни государства стихия щадит, то другим приходится крайне непросто. Более того, для ряда стран наводнения, вызванные дождями, становятся настоящей трагедией. Подробнее о буйствах стихии, с которыми пришлось столкнуться людям только за последние два года – в материале "Рамблера".

Китай, июль 2020

4 июля жители Китая столкнулись с сильнейшим наводнением из-за ливневых дождей. Уровень воды в 19 реках побил исторические рекорды, а в 212 превысил критическую отметку. 28 тысяч строений было разрушено, более 3,5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий уничтожено. Около 38 миллионов китайцев пострадали и более 140 человек погибли или пропали без вести.

Германия, июль 2021

В середине лета 2021 года на Германию обрушилась колоссальная волна осадков – 150 литров на квадратный метр в очень короткие промежутки времени. Больше всего пострадали жители горных районов близ реки Рейн. Более 130 жителей погибли, около 1500 числились пропавшими без вести, а чтобы ликвидировать катастрофу в регион отправили солдат.

Индия, июнь 2022

Сильные муссонные ливни привели к тому, что река Брахмапутра и ее притоки вышли из берегов. Река является одной из крупнейших водных артерий Южной Азии. Последствия наводнений оказались разрушительны: более 4 млн граждан пострадали, 71 человек погиб и более пяти тысяч деревень оказались под водой.

Южная Корея, август 2022