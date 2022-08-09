Как быстро выучить таблицу умножения: 5 простых способов

До конца летних каникул осталось меньше месяца. Это значит, что детям скоро в школу, и пора учить таблицу умножения. Опытные педагоги убеждены, что зубрежка в таком случае – не самый эффективный способ, так как не дает долгосрочного результата. Делать это надо в игровом формате, благодаря которому числа запоминаются гораздо лучше. Читайте в материале «Рамблера», как быстро выучить таблицу умножения с детьми, не заставляя их и не доводя до слез.

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Как объяснить ребенку, что такое таблица умножения

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Чтобы легко и быстро освоить таблицу умножения, ваш ребенок должен иметь максимальное представление, в чем смысл умножения. Ему не нужно запоминать бесконечные числовые ряды, это бесполезно, ему нужно понять, как пользоваться полученными знаниями и как применять их на практике.

Умножение – это сложение одинаковых слагаемых. Первый множитель означает то, какие слагаемые складываются, второй – сколько таких слагаемых, какое количество раз они повторяются. Например: 5 х 7 = 35, то есть 5+5+5+5+5+5+5 = 35. Мы сложили семь пятерок и получили произведение – 35. Или: 2 х 4 и 2+2+2+2 – одно и тоже и равняется 8. Складывать одинаковые слагаемые друг с другом долго и неудобно, поэтому придумали таблицу умножения.

Чтобы ребенку было легче ее выучить, у него должен быть интерес. По-другому работает редко. Ниже предлагаем вам ознакомиться с самыми простыми методами изучения таблицы умножения, которые рекомендуют профессиональные математики.

5 эффективных способов выучить таблицу умножения

Используйте таблицу Пифагора

Обычно на обратной стороне тетрадки изображена таблица умножения, в которой столбиками прописаны все множители и произведения.

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Но это не то, что нужно. Настоящая таблица умножения – это так называемая таблица Пифагора. Именно ее нужно использовать, чтобы быстро освоить умножение. Таблица выглядит вот так:

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Нужно показать ребенку, как ей пользоваться легко и быстро и какие есть закономерности в таблице. Например, покажите, что, если поменять цифры местами из столбика слева и из столбика справа, сумма умножения не изменится: «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Это называется свойством коммутативности. Или же, если умножать 5 на любую другую цифру, всегда получится результат, который оканчивается на 5 или на 0. Так, при умножении на четные числа 2, 4, 6, 8, 10 получится 10, 20, 30, 40, 50, на нечетные 1, 3, 5, 7, 9, 11 — 5, 15, 25, 35, 45, 55.

Учите на пальцах

Дети, а иногда и взрослые, складывают цифры с помощью пальцев. С умножением такая схема тоже работает. Используйте обе ладони. Нужно положить руки ладонями вверх, пальцы разогнуть. Вслух или мысленно пронумеруйте пальцы слева направо. Теперь приступаем к умножению. Например, нам надо умножить 9 на 2. Мы загибаем второй палец (указательный), так как нужно умножить на 2. Все пальцы слева от него – это десятки, все пальцы справа – единицы. Таким образом, получается один десяток, то есть 10, и 8, складываем и получается 18, то есть 9 х 2 = 18. Тоже самое можно провернуть с другими цифрами.

Дайте примеры из жизни

Научиться делать умножения на простых примерах из жизни гораздо легче и интереснее, чем бессмысленное заучивание. Расскажите ребенку, как он может использовать навык в жизни, придумайте интересные задачки для ребенка. Например, купите конфеты и предложите посчитать, сколько ему нужно взять с собой в школу конфет, если в классе у него 5 друзей, и каждому надо дать по две конфеты. Или же предложите ребенку копить деньги на желанную игрушку. Попросите его откладывать каждый день в течение недели любую сумму, например, по 5, 6,7,8, 9 или 10 рублей, а затем попросите посчитать, сколько у него получится в итоге. Ваш ребенок наверняка захочет в конечном итоге получить игрушку, поэтому будет более заинтересован в процессе. Кроме того, такой пример не только позволит быстрее освоить таблицу умножения, даст представление, как ей пользоваться в реальной жизни, но и заложит основы финансовой грамотности: ребенок начнет понимать, как обращаться с деньгами и планировать покупки.

Придумайте рифмы

Игра – самый эффективный способ изучения таблицы умножения. Она способствует развитию логики и мышления. В интернете большое количество таблиц умножения в стихах, песнях, раскрасках. Главное правило – должно быть интересно и весело. Например, большинству знакома из детства песня «Дважды два – четыре»:

«Дважды два — четыре,

Дважды два — четыре,

Это всем известно в целом мире…».

Если посмотреть текст песни целиком, то там много примеров из таблицы умножения, не только 2 х 2 = 4.

«Трижды три навеки - девять

Ничего тут не поделать

И нетрудно сосчитать

Сколько будет пятью пять

Пятью пять - двадцать пять

Пятью пять - двадцать пять

Совершенно верно!».

Включайте ее или придумайте вместе с ребенком свои рифмы.

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