Объяснимо, но не факт: почему мы больше не слышим об НЛО

НЛО не вылезали из телевизоров и газет, они были повсюду: на фотографиях и в соседских рассказах. А сейчас летающие тарелки пропали также загадочно, как появились. Разбираемся, куда улетели пришельцы и как им теперь живется без нас.

Фото: Super.ru Super.ru

Нудные скептики настаивают, что Неопознанные Летающие Объекты с самого начала являлись мистификацией. Это не совсем так. Если отбросить фотомонтажи и видения у хиппи под кислотой, остается немало свидетельств от людей, которым не положено шутить и принимать кислоту. Например, от военных летчиков. Не говоря уже о массовых явлениях, когда полдеревни выходило поглядеть тарелку в облаках. После чего исчезали коровы.

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К таким историям относились со всей серьезностью, расследования проводили. В девяти случаях из десяти объяснение находилось просто:

«А, так это чудики с метеорологической станции зонд запускали. Но коров не трогали, мамой клянутся!». НЛО тотчас переименовывали в ОЛО — Опознанный Летающий Объект, деревню оцепляли, сажали на карантин и приказывали ничего не рассказывать репортерам.

НЛО стремительно превратились в религию, про них так и говорили: «Я верю в НЛО». Все началось как раз сто лет назад, когда во всевозможных уголках США стали наблюдать странные светящиеся сигары. Блюдца появились чуть позднее — в 1947 году после нашумевшей истории с бизнесменом, который с борта самолета разглядел в деталях целый рой «тарелок» — девять штук. И понеслось... Даже перечислять все не будем.

НЛО практически всегда двигалось необычайно быстро, мерцало огоньками. Иногда похищало людей и животных. Из побочных эффектов на земле отмечались падение напряжения и внезапная остановка автомобилей, как при взрыве электромагнитной бомбы. НЛО двигались столь быстро, что в конце концов долетели и до нас. В Советском Союзе пик наблюдений пришелся на конец семидесятых, тогда же возникла и государственная программа для изучения феномена. В госархиве любой приличной страны скопились тонны секретных бумаг с отчетами, снимками и экспертизами.

С появлением интернета и доступных камер свидетельства пошли и вовсе валом. Уфологи открыли два фундаментальных сайта для сбора информации: National UFO Reporting Center и Mutual UFO Network. Ничто не предвещало беды, а она пришла в 2014 году: количество сообщений об НЛО стало драматически падать, и это падение уже ничто не останавливает. Уфологи остаются без работы и зарабатывают лишь продажей винтажных постеров с пришельцами.

Среди аналитиков распространено мнение, что люди просто потеряли к НЛО интерес. А как только они перестали быть интересны, то и пропали из нашей жизни. То есть это не научный, а социальный феномен. Как древние божества в книге и сериале «Американские Боги», которые чахнут, когда люди перестают им поклоняться. Мы ведь писали выше, что НЛО — это в первую очередь вопрос веры.

«Вера в НЛО определенно находится в состоянии упадка. Частично причина в том, что технология предоставления документальных доказательств теперь широко доступна каждому, у кого есть смартфон», — говорит культуролог Стюарт Уолтон.

Иными словами, если ты говоришь, что видел НЛО, все тотчас вопрошают: «А видосик-то где? Котиков снимаешь, драки пьяные снимаешь, а НЛО не получилось?» А если видео в наличии, то заходит разговор о монтаже, который можно за пять минут сделать в любом бесплатном видеоредакторе. Людям не интересно ни видеть НЛО, ни доказывать окружающим, что они его видели.

«Вера должна избегать доказательств, чтобы оставаться верой», — веско добавляет жестокосердный Уолтон

Американское министерство обороны настолько разочаровалось в теме, что даже закрыло бюро по изучению НЛО в 2009-м году. Расстроены не только уфологи, но и экстрасенсы, медиумы и охотники за привидениями. Ведь полтергейсты, призраки и телекинез тоже ушли из нашей жизни с приходом мобильных телефонов. Банальную кикимору на русском болоте теперь и не встретишь, как это случалось в годы нашей юности.

Фанаты паранормального сокрушаются, что сейчас в мире выросло поколение скептиков. Атеисты и циники радуются, дескать население поумнело, и все же их радость преждевременна — этот скептицизм уже принимает нездоровые формы, люди перестают даже верить в то, что приносило им удовольствие. А НЛО, безусловно, приносило удовольствие. Пришельцы и появились-то в самый нужный момент — в годы войн и страха перед атомом. Но это еще не конец!

В 2021 году разведывательное сообщество США выпустило монументальный отчет об НЛО. Из которого следует, что власти США неспособны научно объяснить более 140 случаев наблюдения НЛО. Иными словами, только в Америке остается полторы сотни неразгаданных аномалий с тарелками, а ведь они фиксировались приборами!

«Некоторые объекты, казалось, оставались неподвижными при ветре наверху, двигались против ветра, резко маневрировали или двигались со значительной скоростью без видимых средств движения», — говорится казенными словами в рапорте. «В некоторых случаях системы военных самолетов фиксировали радиочастотную энергию, связанную с аномалиями».

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что после изучения отчета у него «волосы встали дыбом на затылке». Нельсон лично побеседовал с некоторыми пилотами: «Они знают, что что-то видели».