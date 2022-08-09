Зачем в автобусах нужны черные точки на окнах

Вы наверняка ездили в автобусах и замечали, что на стекле по краям у них есть черные точки. Они идут от небольшой черной полосы и занимают маленькую часть окна, но мало кто знает, что у этих черных точек есть практическое применение. О том, зачем они нужны — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

На самом деле эти черные точки называются “фритты”, и сделаны из керамической краски. Их наносят через трафарет, а потом запекают. Такие точки есть на стеклах некоторых грузовых автомобилей, так как они выполняют важную функцию не только в автобусах.

Эта керамическая краска не смывается водой и любыми другими чистящими средствами, поэтому она всегда прочно сидит на стеклах автомобилей и автобусов.

Керамическая краска черного цвета и “фритты” нужны для того, чтобы стекло на автомобиле держалось прочно и не протекало. Дело в том, что стекла крепятся на герметичный клей, который может разрушаться из-за действия ультрафиолета от солнца. Черная краска защищает его и не дает разрушиться. Клей, в свою очередь, не просто удерживает стекло на месте, но и не дает воде проникнуть в салон. А это очень важно в дождливую погоду.

Раньше стекла в общественном транспорте и на автомобилях крепили по-другому. Герметичный клей сверху покрывался металлической пластиной и резиновыми уплотнителями. Это не до конца решало проблему, так как не делало стекло достаточно герметичным. Кроме того, эстетичность такого способа также вызывала вопросы.