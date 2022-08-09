Зачем в автобусах нужны черные точки на окнах

Вы наверняка ездили в автобусах и замечали, что на стекле по краям у них есть черные точки. Они идут от небольшой черной полосы и занимают маленькую часть окна, но мало кто знает, что у этих черных точек есть практическое применение. О том, зачем они нужны — в материале “Рамблера”.
На самом деле эти черные точки называются “фритты”, и сделаны из керамической краски. Их наносят через трафарет, а потом запекают. Такие точки есть на стеклах некоторых грузовых автомобилей, так как они выполняют важную функцию не только в автобусах.
Эта керамическая краска не смывается водой и любыми другими чистящими средствами, поэтому она всегда прочно сидит на стеклах автомобилей и автобусов.
Керамическая краска черного цвета и “фритты” нужны для того, чтобы стекло на автомобиле держалось прочно и не протекало. Дело в том, что стекла крепятся на герметичный клей, который может разрушаться из-за действия ультрафиолета от солнца. Черная краска защищает его и не дает разрушиться. Клей, в свою очередь, не просто удерживает стекло на месте, но и не дает воде проникнуть в салон. А это очень важно в дождливую погоду.
Раньше стекла в общественном транспорте и на автомобилях крепили по-другому. Герметичный клей сверху покрывался металлической пластиной и резиновыми уплотнителями. Это не до конца решало проблему, так как не делало стекло достаточно герметичным. Кроме того, эстетичность такого способа также вызывала вопросы.
“Фритты” также выполняют еще одну важную функцию, эстетическую. Если раньше герметик закрывали черные резиновые полоски, то теперь его не видно благодаря черным точкам и небольшой полосе, которая проходит вдоль всего стекла. Таким образом, стекло выглядит гораздо эстетичнее, чем это было раньше.