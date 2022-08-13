Как жили на Руси без туалетной бумаги

Сегодня нам сложно представить свою жизнь без туалетной бумаги – это, возможно, самый незаменимый атрибут гигиены. Неудивительно, что именно туалетной бумагой люди массово закупаются в кризисные времена.

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Но как же жили наши предки без этого предмета гигиены? Разбирался "Рамблер".

Первый городской общественный туалет в России появился 9 апреля 1699 года благодаря указу Петра I. Указ "О соблюдении чистоты в Москве" предписывал открыть на территории Кремля бесплатные туалеты, чтобы наконец избавить сердце России от неприятного смрада.

До этого россияне справляли нужду, где придется, и оттого многим из них было непросто привыкнуть к тому, что теперь нужно посещать специально отведенное для этого место. Более того, даже высокопоставленные чиновники Петровских коллегий порой вели себя в общественных туалетах неподобающе и становились предметом обсуждения для других чиновников, которые больше уважали нововведения.

Что касается русских деревень, там еще с древности устанавливали специальные места для справления нужды. Их располагали от жилищ настолько далеко, чтобы люди не страдали от неприятных запахов. Кроме того, туалеты в те времена делали пригодными для любых погодных условий, так что посещать их можно было и зимой.

Производителем туалетной бумаги в те времена была сама природа. Зимой россияне использовали снег и сено, а летом лопухи. Более зажиточные слои населения могли позволить себе использовать ветошь. Но в любом случае с гигиеной в стране были большие проблемы – в баню людям удавалось ходить лишь раз в неделю, и отнюдь не всегда после мытья они меняли одежду.