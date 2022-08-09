Археологи обнаружили древнее поселение у места Куликовской битвы

Археологи подтвердили существование поселения у Куликова поля во время битвы 1380 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Работы проводятся на объекте археологического наследия народов России - селище Себино-2. Обнаружено уже более 30 предметов, не считая фрагментов керамики, которые подтверждают ранее выдвинутые научные теории о существовании в Средние века, в период Куликовской битвы, поселений на берегу реки Мокрая Табола. Ранее считалось, что люди покинули эту территорию задолго до сражения",

В том числе, ученым удалось обнаружить металлический нательный крест, фрагменты чугунных котлов для варки пищи и ордынскую ременную бляшку из бронзы в форме цветка. В данный момент раскопки идут на территории одной из сельских усадеб. Кроме того, у ученых возникли подозрения, что овражки поперек склона у реки Мокрая Табола возникли не в результате природной эрозии, а из-за деятельности человека.