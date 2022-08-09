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1 час назад

В Антарктиде обнаружили беспрецедентно мало льда

Lenta.ru

Аналитики европейского проекта Copernicus Climate Change Service (C3S) обнаружили, что количество морского льда в Антарктиде в июле 2022 года оказалось на беспрецедентно низком уровне. Об этом сообщает ABC News.

В Антарктиде обнаружили беспрецедентно мало льда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Площадь льда достигла 1,53 миллиона квадратных километров — на 1,1 миллиона квадратных километров, или 7 процентов, ниже среднего показателя за 1991-2020 годы. Уровень льда оказался минимальным для июля за всю историю наблюдений на протяжении 44 лет.

В C3S отметили, что объем льда снижается в регионе с февраля. По данным экспертов, июль оказался для Европы более засушливым месяцем, чем обычно. Однако в будущем из-за изменения климата ситуация может ухудшиться.

«Можно ожидать, что по мере дальнейшего повышения глобальной температуры мы продолжим сталкиваться с более частыми и продолжительными периодами экстремально высоких температур»,

— заявила научный сотрудник C3S Фрея Вамборг.

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