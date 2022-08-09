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1 час назад

Объяснена причина неполного сгорания метеоритов в атмосфере Земли

Ученые из Института SETI и Исследовательского центра Эймса НАСА смогли объяснить причину неполного сгорания метеоритов в атмосфере Земли. Выводы работы описаны в журнале Meteoritics and Planetary Science.

Объяснена причина неполного сгорания метеоритов в атмосфере Земли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы специалисты собрали более 600 метеоритов, большинство из которых было размером с кулак, однако некоторые не превышали фаланги большого пальца. Затем они создали гидродинамическую модель падения одного из образцов под названием 2008 TC 3.

Построенная модель выявила, что из-за высокой скорости астероид пробил в атмосфере практически вакуумный след. При попадании объекта в атмосферу его поверхность подвергается сильнейшим нагрузкам и нагреву, что приводит к плавлению и распаду на части. Небольшие фрагменты распада космического тела падали вслед за более крупной частью, но уже с меньшей скоростью. В результате большинство найденных образцов были замечены вдоль узкой полосы шириной один километр на пути падения основного астероида.

Ученые считают, что большинство метеоритов (образовавшихся в результате раскола объекта) обладают маленьким размером, поэтому они не могут вращаться быстро, что позволяет им сохраниться до падения на поверхность земли.

Истории,NASA,
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