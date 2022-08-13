10 дел, которые важно успеть до конца лета

Лето подходит к концу, но это не повод расстраиваться. Даже если вы просидели дома первые два месяца, самое время взять себя в руки и наверстать упущенное. "Рамблер" составил чек-лист с десятью важными делами, которые необходимо успеть до конца лета.

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Отправиться на пляж

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Никогда не поздно построить замок из песка и пособирать красивые камешки. К тому же, солнце сейчас не такое интенсивное, поэтому вы сможете получить ровный загар без особых стараний. Все-таки не каждому нравится лежать на пляже в самую жару. Главное, не забыть SPF-крем!

Искупаться

Какое лето без водных процедур? До конца месяца просто необходимо поплавать в море, речке или озере (отдельный челлендж — голышом!). Если выехать за город возможности нет, попробуйте записаться в открытый бассейн.

Освоить водный спорт

Самые популярные городские виды водного спорта — это сап, яхтинг и вейкбординг. В первом случае, вы стоите на доске и отталкиваетесь веслом, вариант для тех, кому хочется спокойствия.

Во-втором, вы пытаетесь обуздать настоящую яхту парусную или нет. Третий вариант для экстремалов, на доске вы едете за катером, но нравится практически всем, кто хотя бы раз пробовал.

Устроить велопрогулку

Если вы еще не научились кататься на велосипеде, самое время начать. А затем устроить велопрогулку на закате, во время остановки устройте небольшой пикник.

Сходить на вечеринку

С возрастом мы становимся более ленивыми и прекращаем достаточно двигаться, поэтому поход на вечеринку может быть не только отличной практикой на раскрепощение, но и полезная физическая нагрузка для вашего организма. Вы точно запомните эту ночь!

Объесться ягодами

Напитывайтесь витаминами, пока есть возможность. Диетологи и вовсе советуют отказаться от сладкого в пользу фруктов и ягод, и мы с этим согласны. Тем более, сезонные продукты стоят дешевле экзотических фруктов.

Отправиться в поход с палаткой

Если у вас нет палатки, вы можете отправиться в глемпинг и пожить в шатре. Также существуют музыкальные фестивали, на которых можно жить в палатке. Не зря они пользуются такой популярностью, это романтично, красиво и совсем не похоже на нашу обычную жизнь.

Устроить пикник

Самый простой вариант для отдыха — взять плед, ягоды, чай и отправиться в ближайший лес или парк. Всего несколько часов пения птиц, и вы заряжены на активную неделю.

Встретить рассвет

Хотя бы раз за лето необходимо встретить рассвет. Встречайте рассвет с теплым чаем и любимым человеком рядом, это продлит молодость, очистит душу и подарит приятное спокойствие.

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